Миротворцы должны стать гарантией суверенитета Украины - Фриланд

Любая миротворческая миссия в Украине должна быть в интересах Киева и способствовать восстановлению территориальной целостности государства.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Фриланд, сообщает "Укринформ".

"Наше правительство находится в центре международных усилий по поддержке Украины, мы упорно работаем, чтобы любые миротворческие усилия гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила Фриланд.

Министр подчеркнула, что канадское правительство ведет переговоры с другими представителями стран касательно жизнеспособности и пользы миротворческой и полицейской миссий в Украине.

"Премьер-министр поднял этот вопрос во время встречи с президентом Украины и канцлером Германии. Я лично обсудила вероятность и перспективы такой миссии с президентом и премьер-министром Украины, госсекретарем США, спецпредставителем США Куртом Волкером и генсеком ООН на прошлой неделе" , - рассказала министр.

Как известно, Украина ознакомила Совет Безопасности ООН со своей позициейпо введению миротворцев на Донбасс и имеет наготове собственный проект резолюции об этом. Но перед запуском международного контингента настаивает на выводе Россией ее наемников и оружия с востока страны.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что россияне не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.

Волкер считает, что Резолюцию ООН о миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.