Стрілянина в Княжичах: суд призначив підозрюваним примусову психіатричну експертизу

Печерський районний суд Києва призначив примусову психіатричну експертизу поліцейським Романові Мариновському та Андрію Курті, підозрюваним у причетності до перестрілки у Княжичах в Київській області.

Про це повідомляють "Українські Новини".

Генпрокуратура стверджує, що Мариновський незаконно дав вказівку своїм підлеглим і співробітникам КОРД відкрити вогонь по машині поліції охорони і сам здійснював постріли в її бік.

"Під час досудового розслідування отримано дані про те, що Курта, незважаючи на тривалий досвід військової служби, незважаючи на досить видимі погодні умови, без з'ясовних причин здійснив із автомата Калашникова не менше 3 прицільних пострілів по вікну службового автомобіля поліції охорони у Княжичах", - йдеться у повідомленні.

При цьому автомобіль поліції охорони був на відстані не більше 1 метра від нього і був освітлений фарами поліцейського автомобіля Volkswagen Transporter, зазначає агентство.

Таким чином, у слідства виникла необхідність установлення розладів психічної діяльності (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам'яті) у підозрюваних поліцейських.

Генпрокуратура просила суд призначити стаціонарну психіатричну експертизу, і суд 28 листопада надав слідчому дозвіл на примусове залучення підозрюваних для проведення амбулаторної психіатричної експертизи на строк не більше двох місяців.

Експертиза буде проводитися експертами Київського міського центру судово-психіатричної експертизи.

Під час експертизи психіатри повинні встановити, чи страждали будь-якими психічними захворюваннями, чи потребують вони медичного лікування і чи є вони осудними.

Як відомо, 30 серпня генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, що сталася уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Броварського району.

Тоді, внаслідок перестрілки загинуло 5 правоохоронців: двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських - розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Генпрокуратура вже вручила підозри трьом особам, які організували та уможливили застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області, де загинули 5 осіб. А також повідомили, що планується вручити ще 8 підозр.

Пізніше Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та одягнення електронного браслету для двох підозрюваних у розстрілі поліцейських у Княжичах: КОРДівцю Андрію Курті та столичному слідчому Роману Мариновському.