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Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 12 грудня 2017, 19:33

Справи Димінського, Саакашвілі, Мельника, Шишацького, Довгого і Альперіна, законопроект для НАБУ, обмін заручниками, критерії добробуту - новини, які обговорювали 12 грудня.

Про справу Димінського. Поліція повідомила про підозру президенту ФК "Карпати", бізнесмену Петру Димінському у скоєнні смертельної ДПТ на Львівщині 18 серпня 2017 року.

Про справи Саакашвілі та Мельника. Генеральна прокуратура готова пройти всі інстанції для оскарження судових рішень щодо політика Міхеіла Саакашвілі та ректора Петра Мельника, які вважає проявом демократії.

Про справу Довгого. ГПУ повідомила Антикорупційну прокуратуру листом за підписом заступниці генпрокурора Анжели Стрижевської, що у справі Довгого "немає складу злочину". На цьому листі є й резолюція самого генпрокурора Юрія Луценка. Пізніше у ГПУ пояснили позицію по Довгому: підозру треба доопрацювати.

Про справу Шишацького. Прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього глави Донецької ОДА Андрія Шишацького, підозрюваного в діяльності так званої "ДНР". Зазначається, що кримінальне провадження проти Шишацького закрито через відсутність складу злочину.

Про справу контрабандиста Альперіна. Бізнесмен Вадим Альперін, підозрюваний в дачі 800 тисяч доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро, вийшов з-під варти після внесення за нього застави в розмірі 21 мільйона гривень.

Про Луценко та НАБУ. Нардеп Ірина Луценко має намір на цьому тижні внести в парламент законопроект про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро, щоб зняти протиріччя в роботі даного органу.

Про Ситника. Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд адміністративного протоколу на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через завантаженість судді.

Про зміну пріоритетів. У 2015-2016 роках українці більше хотіли справедливого суду над корупціонерами, зараз на перше місце вийшов власний добробут.

Про обмін заручниками. Запитувані ватажками ОРДЛО заручники не бажають повертатися на непідконтрольні Києву території Донбасу.

Про смерть військового у Львові. 10 грудня на одній з вулиць Львова раптово помер військовослужбовець США, який прибув у відрядження на Яворівський навчальний полігон. Сьогодні прес-служба Армії Нью-Йорка повідомила, що він пішов з життя через природні причини, не пов'язані з його професійною діяльністю в Україні.

Теми: СаакашвіліГенпрокуратураНАБУСитникДТП
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