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Горбатюк: НАБУ не влаштовує діючих високопосадовців

П'ятниця, 15 грудня 2017, 01:36

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк ініціативу щодо призначення агентів НАБУ шляхом відкритого конкурсу вважає "черговим кроком, аби ставити агентству палиці в колеса".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Укрінформ.

"Я дивлюся, що НАБУ, виходячи із того, що вони дають результат, діючі високопосадовці притягаються до відповідальності, такого раніше не було. Відповідно, на мою думку, НАБУ не влаштовує діючих високопосадовців і є системна протидія йому і намагання дискредитувати. Це черговий крок, щоб ставити палки в колеса (відкритий конкурс для відбору агентів НАБУ - ред.)", – наголосив він.

Як повідомлялось, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У свою чергу глава НАБУ Артем Ситник слова Луценка спростував. Також із заявою з цього приводу виступило ФБР.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку.

Згодом стало відомо, що Пімахова у 2012 році купила і оформила на матір квартиру у Києві за 3 мільйони гривень. Чиновниця з 1999 року працює на державних посадах, бізнесу ніколи не мала. У 2016 році заробила лише 132 тисячі гривень, чоловік її не заробив нічого.

Окрім квартири в Києві вона записала на маму дорогий автомобіль Porsche Cayenne.

6 грудня глави фракцій БПП і НФ внесли до Верховної Ради законопроект, який дозволяє звільнення директора НАБУ без аудиту. Через кілька годин він був знятий з порядку денного.

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Теми: НАБУГенпрокуратура
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