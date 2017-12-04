У Москві замінували ФСБ – РосЗМІ
Понеділок, 4 грудня 2017, 13:00
В Москві екстрені служб перевіряють інформацію про загрозу вибуху в одному з будинків ФСБ.
Про це у понеділок повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.
"Інформація про загрозу надійшла за адресою: вул. Велика Луб'янка, будинок 21, корпус 1/1. За даною адресою розташовується адміністративна будівля, в якому знаходяться підрозділи ФСБ Росії", - повідомило джерело.
Наразі на місце прибули кінологи.
Інформація про евакуацію не надходила.
Як відомо, у вересні по всій Росії надходили повідомлення про мінування держустанов і магазинів.