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У Москві замінували ФСБ – РосЗМІ

Понеділок, 4 грудня 2017, 13:00

В Москві екстрені служб перевіряють інформацію про загрозу вибуху в одному з будинків ФСБ.

Про це у понеділок повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.

"Інформація про загрозу надійшла за адресою: вул. Велика Луб'янка, будинок 21, корпус 1/1. За даною адресою розташовується адміністративна будівля, в якому знаходяться підрозділи ФСБ Росії", - повідомило джерело.

Наразі на місце прибули кінологи.

Інформація про евакуацію не надходила.

Як відомо, у вересні по всій Росії надходили повідомлення про мінування держустанов і магазинів.

Теми: РосіяФСБ
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