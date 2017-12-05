США: Конфлікт НАБУ і ГПУ це підрив незалежних антикорупційних інститутів

Державний департамент США засудив зрив Генеральною прокуратурою України спецоперації Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться у заяві опублікованій на сайті Держдепу США.

"Недавні події, включаючи зрив розслідування корупції на високому рівні, арешт посадових осіб з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і вилучення чутливих документів НАБУ, викликають стурбованість з приводу відданості України боротьбі з корупцією", - сказано в заяві.

У США розцінили ці дії як частину зусиль з підриву незалежних антикорупційних інституцій, яким надали допомогу США та інші країни.

"Вони підривають довіру громадськості і підривають міжнародну підтримку України", - відзначили в Держдепі.

"Для України є недоцільним боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу в корупції. Інститути з боротьби з корупцією мають бути захищеними, підтримуватися і фінансуватися", - цитуються в заяві слова держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

"Відображаючи вибір народу України, Сполучені Штати закликають всі гілки українського уряду спільно працювати над викоріненням корупції з суспільного життя. Усунення корупції є ключем до досягнення стабільності, безпеки і процвітання для всіх українців", - резюмували в Держдепі США.

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМСУ повідомила, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби. За твердженням НАБУ, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців.

Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 30 листопада заявив, що співробітники НАБУ не мали права пропонувати хабар першому заступнику голови ДМС, та що агенти бюро, всупереч закону, не проходили конкурсу, але мають доступ до таємних документів.

Національне антикорупційне бюро наполягає на наявності доказів корупції першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.

Читайте також: "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"