Головні новини дня – за 60 секунд

Ще одна спецконфіскація коштів Януковича, обшуки в компанії Дубневичів, "Нафтогаз" купить російський газ - новини, які обговорювали 17 січня.

Що важливого сьогодні сказав Луценко?

Анонсував ще одну спецконфіскацію коштів організованного злочинного угрупування екс-президента Віктора Януковича у сумі 3 мільярдів гривень.

Заявив, що ГПУ планує зробити резонансне повідомлення про долю півтонни золота оточення Віктора Януковича, арештованого в Швейцарії.

Рішення Краматорського суду про конфіскацію 1,5 млрд гривень було засекречено, щоб не розкривати список підприємств, які фігурують у слідстві.

Голову Нацбанку Валерію Гонтареву та радника президента Петра Порошенка, співвласника компанії ICU Макара Пасенюка можуть допитати у справі про розкрадання 1,5 млрд. доларів ОЗУ Януковича.

Генпрокуратура зможе відкрити кримінальні провадження на основі розслідування детективного агентства Kroll після отримання додаткової інформації.

Про Дубневичів. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадових осіб трьох компаній за підозрою в заволодінні понад 300 мільйонів кубів газу "Нафтогазу" на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Про російський газ. "Нафтогаз України" цьогоріч закупить близько 4-5 мільярдів кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку.

Про покази Дещиці. Крім екс-президента Віктора Януковича, з проханням про введення російських військ до України звертався також колишній так званий "прем'єр Криму" Сергій Аксьонов.

Про кір. В Одесі від кору померла доросла людина, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Загалом від 2017 року внаслідок кору померли 7 людей, із них 4 – діти, уточнює МОЗ 17 січня.

Про погоду. По всій Україні прогнозують дуже сильні снігопади, пік непогоди очікується з ночі 17 січня до середини дня 18 січня.