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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 17 января 2018, 20:01

Еще одна спецконфискация средств Януковича, обыски в компании Дубневичей, "Нафтогаз" купит российский газ – новости, которые обсуждали 17 января.

Что важного заявил сегодня Луценко?

Анонсировал еще одну спецконфискацию средств организованной преступной группировки экс-президента Виктора Януковича в сумме 3 миллиардов гривен.

Заявил, что ГПУ планирует сделать резонансное заявление о судьбе полутонны золота окружения Виктора Януковича, арестованного в Швейцарии.

Решение Краматорского суда о конфискации 15 млрд гривен, было засекречено, чтобы не раскрывать список предприятий, которые фигурируют в следствии.

Главу Нацбанка Валерию Гонтареву и советника президента Петра Порошенко, совладельца компании ICU Макара Пасенюка могут допросить по делу о хищении 1,5 млрд. долларов ОПГ Януковича.

Генпрокуратура сможет возбудить уголовные производства на основе расследования детективного агентства Kroll после получения дополнительной информации.

О Дубневичах. Национальное антикоррупционное бюро задержало во Львове четырех должностных лиц трех компаний по подозрению в завладении более 300 миллионов кубов газа "Нафтогаза" на сумму более 1,4 миллиарда гривен. Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи.

О российском газе. "Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжит импорт с европейского направления.

О показаниях Дещицы. Кроме экс-президента Виктора Януковича, с просьбой о вводе российских войск в Украину обращался также бывший так называемый "премьер Крыма" Сергей Аксёнов.

О кори. В Одессе от кори умер взрослый человек, сообщает Министерство здравоохранения. В целом с 2017 года в результате кори умерло 7 человек, из них 4 – дети, уточняет МОЗ 17 января.
О погоде. По всей Украине прогнозируют очень сильные снегопады, пик непогоды ожидается с ночи 17 января до середины дня 18 января.

Темы: ЛуценкогазпогодаздоровьеЯнукович
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