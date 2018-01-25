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Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 25 січня 2018, 20:25

Порошенко нібито не прийняв рішення про висунення на другий президентський термін, в центрі Києва зірвали інформаційний борд УПЦ МП, облікова ставка знову зросла, активи Коломойського все ще арештовані - новини, які обговорювали 25 січня.

Про другий термін Порошенка. Президент Петро Порошенко каже, що вирішить, чи балотуватися на другий президентський термін, за певних умов.

Про УПЦ МП. Націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви" в центрі Києва.

Про активи Коломойського. Високий суд Лондона за підсумками засідання 19 січня продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до чергового відповідного указу суду.

Про облікову ставку. Національний банк підняв облікову ставку на 1,5 процентних пункти до 16%.

Про гривню. Голова правління Ради НБУ Богдан Данилишин прогнозує стабілізацію гривні з березня - квітня 2018 року.

Про Сакварелідзе. Львівська прокуратура вручила обвинувальний акт соратнику лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Давіду Сакварелідзе у справі щодо перетину держкордону на ПП "Шегині".

Про голову Держаудитслужби. Суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Нагадаємо, що 23 січня детективи НАБУ повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів грвиень та декларуванні недостовірних даних.

Про Укрспирт. У Румунії затримали колишнього генерального директора державного підприємства "Укрспирт" Михайла Лабутіна.

Про втечу Януковича. Перед втечею до Криму екс-президент Віктор Янукович у Харкові зустрівся з Михайлом Добкіним, який на той момент займав посаду глави Харківської ОДА.

Також в ніч на 23 лютого 2014 року військовими гелікоптерами із Запорізької області в Росію разом із Віктором Януковичем вивезли його сина Віктора.

Про аварію гелікоптера. У Кременчуці вертоліт врізався у лінію електропередач. За попередніми даними у гвинтокрилі були від трьох до чотирьох людей, всі вони загинули.

Теми: ПорошенкоЯнуковичКоломойськийПолтава
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