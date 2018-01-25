Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 25 января 2018, 20:25

Порошенко якобы не принял решение о выдвижении на второй президентский срок, в центре Киева сорвали информационный борд УПЦ МП, учетная ставка снова выросла, активы Коломойского все еще арестованы – новости, которые обсуждали 25 января.

О втором сроке Порошенко. Президент Петр Порошенко говорит, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок при определенных условиях.

Об УПЦ МП. Националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в центре Киева.

Об учетной ставке. Национальный банк поднял учетную ставку на 1,5 процентных пункта до 16%.

О гривне. Глава правления Совета НБУ Богдан Данилишин прогнозирует стабилизацию гривни с марта - апреля 2018 года.

Об активах Коломойского. Высокий суд Лондона по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до очередного соответствующего указа суда.

О Сакварелидзе. Львовская прокуратура вручила обвинительный акт соратнику лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе по делу о пересечении госграницы на ПП "Шегини".

О главе Госаудитслужбы. Суд избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток. Напомним, что 23 января 2018 года детективы НАБУ сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Об Укрспирте. В Румынии задержан бывший генеральный директор государственного предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин.

О побеге Януковича. Перед бегством в Крым экс-президент Виктор Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА.

А в ночь на 23 февраля 2014 года военными вертолетами из Запорожской области вместе с Виктором Януковичем вылетел его сын Виктор.

Об аварии вертолета. В Кременчуге вертолет врезался в линию электропередач. По предварительным данным в вертолете были от трех до четырех человек, все они погибли.

Темы: ПорошенкоЯнуковичКоломойскийПолтава
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: