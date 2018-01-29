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Хроніка 29 січня. Довічне для Пукача та бої під Дебальцевим

Понеділок, 29 січня 2018, 07:00
Хроніка 29 січня. Довічне для Пукача та бої під Дебальцевим
Владислав Скобельський, для УП

Найцікавіше:

2003. Путін підкуповує Кучму статусною посадою

2013. Пукача засуджено до довічного ув’язнення

2015. Під Дебальцевим – запекле протистояння з бойовиками

2001, понеділок

– Намети київської акції "Україна без Кучми" перемістилися до пам'ятника Архангелу Михаїлу на Майдані Незалежності. У наметовому містечку столиці – 6 наметів, у тому числі і меморіальний намет імені Георгія Гонгадзе.

З іншого боку площі, у розпал морозів, почалися роботи зі спорудження Монумента Незалежності.

2002, вівторок

Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду, за яким заборонялися будь-які дії правоохоронних органів щодо лідера БЮТ Юлії Тимошенко.

Сама Тимошенко до суду не доїхала – потрапила в аварію.

"Якби машина Юлії Володимирівни не була броньованою, та якби не подушки безпеки, шансів вижити не було б", – заявив заступник голови "Батьківщини" Олександр Турчинов.

2003, середа

– Президента України Леоніда Кучму обрано головою Ради глав держав СНД за ініціативи російської делегації. Раніше цю посаду обіймали президенти Росії – спочатку Борис Єльцин, а потім Володимир Путін.

– "Це була бесіда загального плану, приємна і легка. Ми пригадали, що маємо спільне захоплення – гірські лижі", – підтвердив факт своєї зустрічі з Володимиром Путіним лідер "Нашої України" Віктор Ющенко.

2004, четвер

ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію щодо політичної кризи в Україні.

"Якщо буде зроблено подальші спроби проштовхування політичної реформи, змінюючи Конституцію у спосіб, не передбачений законодавством, або якщо Україна не зможе гарантувати своїм громадянам вільних і чесних виборів президента, ПАРЄ може ухвалити рішення… щодо призупинення членства України в Раді Європи", – йшлося в документі ПАРЄ.

– Три опозиційні парламентські фракції – "Наша Україна", Соцпартія і БЮТ – зробили заяву у зв'язку з рішенням Шевченківського суду Києва про закриття газети "Сільські вісті", повідомив член редакційної ради, депутат від СПУ Іван Бокий.

Він заявив, що це питання буде порушено на засіданні ПАРЄ.

2007, понеділок

– Голова Верховної Ради Олександр Мороз оприлюднив на сайті Верховної Ради закон про Кабмін.

Водночас прес-секретар президента Віктора Ющенка Ірина Ваннікова наголосила, що сайт ВР не є офіційним засобом масової інформації, на якому можуть оприлюднюватися нормативні акти.

Також стало відомо, що офіційні видання "Голос України" та "Урядовий кур’єр" вийдуть у друк без закону про Кабмін.

2008, вівторок

– Журналіст Єгор Соболєв, відсторонений від ведення програми "Час" на "5 каналі", підтвердив існування конфлікту між ним та акціонером каналу Петром Порошенком.

– Найбагатші особи України – Рінат Ахметов, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Вадим Новинський, Віктор Пінчук, Сергій Тарута, Дмитро Фірташ тощо – увійшли до складу Національної ради з питань благодійництва "Зігрій любов'ю дитину".

Раду очолює донька президента Віталіна Ющенко.

2009, четвер

Генеральна прокуратура не встановила фактів причетності родини президента Віктора Ющенка до газових угод, заявив генпрокурор Олександр Медведько.

Натомість, за його словами, ГПУ почала перевірку можливої особистої зацікавленості прем'єра Юлії Тимошенко в газових угодах з Росією.

2010, п'ятниця

– Прем'єр Юлія Тимошенко запросила Сергія Тігіпка й Арсенія Яценюка до влади після своєї перемоги на виборах президента.

Про це вона сказала під час телемосту з Давосом, звертаючись до присутніх там Тігіпка та Яценюка.

"Чи буде це Тігіпко, чи Яценюк – пропозиція буде одна: є моя виборча програма. Готові її виконувати? Вони кажуть "так", тоді укладаємо угоду", – заявив лідер Партії регіонів Віктор Янукович, відповідаючи на питання щодо того, чи зможуть Тігіпко і Яценюк бути прем'єрами в разі його перемоги на президентських виборах.

2013, вівторок

– Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача до довічного ув'язнення з конфіскацією майна, забороною обіймати державні посади та позбавленням звання генерала.

В останньому слові в суді Пукач визнав причетність Володимира Литвина і Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

– "Олігарх Олександр Янукович заробив майже 100 мільйонів доларів з моменту вступу батька на посаду президента України три роки тому", – написала швейцарська щоденна газета Le Matin Dimanche.

 

2014, середа

– Хроніка Революції Гідності.

"Інформуємо, що у зв'язку з тим, що влада Дніпропетровської області під керівництвом віце-прем'єра Вілкула організувала переслідування нас і нашого бізнесу, а саме: відключення енергопостачання та опалення, рейди спецпідрозділу "Беркут" в наші будівлі, реанімування кримінальних справ, інформаційні атаки на проплачених інтернет-ресурсах, ми всі змушені покинути Україну", – заявили соратники олігарха Ігоря Коломойського, бізнесмени Геннадій Корбан і Борис Філатов.

– У Черкасах діють загони "тітушок", які займаються фізичним знищенням громадських активістів і діють узгоджено з "Беркутом", заявила активістка Тетяна Чорновол.

На її переконання, до організації таких загонів причетний голова ОДА Сергій Тулуб.

"Наші політичні опоненти виставляють умову, за якою треба закрити Майдан, і тоді амністія стане чинною. Такі умови для людей є неприйнятними", – заявив лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк.

– Верховна Рада ухвалила закон регіонала Юрія Мірошниченка щодо амністії учасників акцій протесту.

Документ передбачає, з одного боку, звільнення адміністративних будівель мітингувальниками – йдеться про органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади. Також ідеться про звільнення автошляхів.

У відповідь буде застосовано амністію до всіх тих людей, які брали участь у масових заходах і перебувають під слідством, або до яких застосовано санкції.

Жодна з опозиційних фракцій не голосувала за цей закон.

2015, четвер

П'ятеро українських військових загинули, ще 29 бійців дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Під Вуглегірськом точаться бої, обстрілів бойовиків із "Градів" зазнали Дебальцеве та Гірське.

Волонтери "Донбас SOS" організували евакуацію для людей із Дебальцевого.

– Одного з лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза затримано в Криму за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях.

1 вересня 2017 року "Верховний суд" анексованого Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму.

25 жовтня Чийгоза разом з іншим кримськотатарським політв'язнем Ільмі Умеровим видали Туреччині та звільнили від відбування покарання.

2016, п'ятниця

– Двоє українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів Олександр Бобков командує ротою бойовиків "ДНР".

Про це написав так званий "екс-секретар ради безпеки ДНР", засновник бандформування "Восток" Олександр Ходаковський у своєму блозі.

– У Дніпропетровську (нині – Дніпро) біля центрального вокзалу місцеві жителі та активісти знесли пам'ятник Георгію Петровському.

2017, неділя

Четверо українських військових загинули, ще п'ятеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Бойовики здійснили спробу взяти штурмом позиції ЗСУ в районі Авдіївки, але атаку було відбито.

Олег Поліщук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Україна XXI
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