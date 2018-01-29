Хроника 29 января. Пожизненное для Пукача и бои под Дебальцево

Найцікавіше: 2003. Путін підкуповує Кучму статусною посадою 2013. Пукача засуджено до довічного ув’язнення 2015. Під Дебальцевим – запекле протистояння з бойовиками

2001, понеділок

– Намети київської акції "Україна без Кучми" перемістилися до пам'ятника Архангелу Михаїлу на Майдані Незалежності. У наметовому містечку столиці – 6 наметів, у тому числі і меморіальний намет імені Георгія Гонгадзе.

З іншого боку площі, у розпал морозів, почалися роботи зі спорудження Монумента Незалежності.

2002, вівторок

– Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду, за яким заборонялися будь-які дії правоохоронних органів щодо лідера БЮТ Юлії Тимошенко.

Сама Тимошенко до суду не доїхала – потрапила в аварію.

"Якби машина Юлії Володимирівни не була броньованою, та якби не подушки безпеки, шансів вижити не було б", – заявив заступник голови "Батьківщини" Олександр Турчинов.

2003, середа

– Президента України Леоніда Кучму обрано головою Ради глав держав СНД за ініціативи російської делегації. Раніше цю посаду обіймали президенти Росії – спочатку Борис Єльцин, а потім Володимир Путін.

– "Це була бесіда загального плану, приємна і легка. Ми пригадали, що маємо спільне захоплення – гірські лижі", – підтвердив факт своєї зустрічі з Володимиром Путіним лідер "Нашої України" Віктор Ющенко.

2004, четвер

– ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію щодо політичної кризи в Україні.

"Якщо буде зроблено подальші спроби проштовхування політичної реформи, змінюючи Конституцію у спосіб, не передбачений законодавством, або якщо Україна не зможе гарантувати своїм громадянам вільних і чесних виборів президента, ПАРЄ може ухвалити рішення… щодо призупинення членства України в Раді Європи", – йшлося в документі ПАРЄ.

– Три опозиційні парламентські фракції – "Наша Україна", Соцпартія і БЮТ – зробили заяву у зв'язку з рішенням Шевченківського суду Києва про закриття газети "Сільські вісті", повідомив член редакційної ради, депутат від СПУ Іван Бокий.

Він заявив, що це питання буде порушено на засіданні ПАРЄ.

2007, понеділок

– Голова Верховної Ради Олександр Мороз оприлюднив на сайті Верховної Ради закон про Кабмін.

Водночас прес-секретар президента Віктора Ющенка Ірина Ваннікова наголосила, що сайт ВР не є офіційним засобом масової інформації, на якому можуть оприлюднюватися нормативні акти.

Також стало відомо, що офіційні видання "Голос України" та "Урядовий кур’єр" вийдуть у друк без закону про Кабмін.

2008, вівторок

– Журналіст Єгор Соболєв, відсторонений від ведення програми "Час" на "5 каналі", підтвердив існування конфлікту між ним та акціонером каналу Петром Порошенком.

– Найбагатші особи України – Рінат Ахметов, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Вадим Новинський, Віктор Пінчук, Сергій Тарута, Дмитро Фірташ тощо – увійшли до складу Національної ради з питань благодійництва "Зігрій любов'ю дитину".

Раду очолює донька президента Віталіна Ющенко.

2009, четвер

– Генеральна прокуратура не встановила фактів причетності родини президента Віктора Ющенка до газових угод, заявив генпрокурор Олександр Медведько.

Натомість, за його словами, ГПУ почала перевірку можливої особистої зацікавленості прем'єра Юлії Тимошенко в газових угодах з Росією.

2010, п'ятниця

– Прем'єр Юлія Тимошенко запросила Сергія Тігіпка й Арсенія Яценюка до влади після своєї перемоги на виборах президента.

Про це вона сказала під час телемосту з Давосом, звертаючись до присутніх там Тігіпка та Яценюка.

"Чи буде це Тігіпко, чи Яценюк – пропозиція буде одна: є моя виборча програма. Готові її виконувати? Вони кажуть "так", тоді укладаємо угоду", – заявив лідер Партії регіонів Віктор Янукович, відповідаючи на питання щодо того, чи зможуть Тігіпко і Яценюк бути прем'єрами в разі його перемоги на президентських виборах.

2013, вівторок

– Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача до довічного ув'язнення з конфіскацією майна, забороною обіймати державні посади та позбавленням звання генерала.

В останньому слові в суді Пукач визнав причетність Володимира Литвина і Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

– "Олігарх Олександр Янукович заробив майже 100 мільйонів доларів з моменту вступу батька на посаду президента України три роки тому", – написала швейцарська щоденна газета Le Matin Dimanche.

2014, середа

– Хроніка Революції Гідності.

"Інформуємо, що у зв'язку з тим, що влада Дніпропетровської області під керівництвом віце-прем'єра Вілкула організувала переслідування нас і нашого бізнесу, а саме: відключення енергопостачання та опалення, рейди спецпідрозділу "Беркут" в наші будівлі, реанімування кримінальних справ, інформаційні атаки на проплачених інтернет-ресурсах, ми всі змушені покинути Україну", – заявили соратники олігарха Ігоря Коломойського, бізнесмени Геннадій Корбан і Борис Філатов.

– У Черкасах діють загони "тітушок", які займаються фізичним знищенням громадських активістів і діють узгоджено з "Беркутом", заявила активістка Тетяна Чорновол.

На її переконання, до організації таких загонів причетний голова ОДА Сергій Тулуб.

"Наші політичні опоненти виставляють умову, за якою треба закрити Майдан, і тоді амністія стане чинною. Такі умови для людей є неприйнятними", – заявив лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк.

– Верховна Рада ухвалила закон регіонала Юрія Мірошниченка щодо амністії учасників акцій протесту.

Документ передбачає, з одного боку, звільнення адміністративних будівель мітингувальниками – йдеться про органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади. Також ідеться про звільнення автошляхів.

У відповідь буде застосовано амністію до всіх тих людей, які брали участь у масових заходах і перебувають під слідством, або до яких застосовано санкції.

Жодна з опозиційних фракцій не голосувала за цей закон.

2015, четвер

– П'ятеро українських військових загинули, ще 29 бійців дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Під Вуглегірськом точаться бої, обстрілів бойовиків із "Градів" зазнали Дебальцеве та Гірське.

Волонтери "Донбас SOS" організували евакуацію для людей із Дебальцевого.

– Одного з лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза затримано в Криму за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях.

1 вересня 2017 року "Верховний суд" анексованого Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму.

25 жовтня Чийгоза разом з іншим кримськотатарським політв'язнем Ільмі Умеровим видали Туреччині та звільнили від відбування покарання.

2016, п'ятниця

– Двоє українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів Олександр Бобков командує ротою бойовиків "ДНР".

Про це написав так званий "екс-секретар ради безпеки ДНР", засновник бандформування "Восток" Олександр Ходаковський у своєму блозі.

– У Дніпропетровську (нині – Дніпро) біля центрального вокзалу місцеві жителі та активісти знесли пам'ятник Георгію Петровському.

2017, неділя

– Четверо українських військових загинули, ще п'ятеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Бойовики здійснили спробу взяти штурмом позиції ЗСУ в районі Авдіївки, але атаку було відбито.

Олег Поліщук, для УП