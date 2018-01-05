Понад 60 кримських татар позбавлені волі в Криму – Чубаров

В анексованому Росією Криму посилюється тиск на кримських татар.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Кількість тих, кого ми відносимо до політв'язнів, тобто люди, які позбавлені волі і вони перебувають за ґратами або в СІЗО, або вже отримали так звані судові вироки, або судовими вироками вони обмежені в пересуванні по Криму, – таких людей за 60. І я не кажу про тих людей, які отримують величезні грошові штрафи. Їх вже кілька сотень", – наголосив Чубаров.

"Кількість дітей, які залишилися без батьків, бо ті за ґратами, вже перевищила сотню. Ми їх рахуємо, тому що вони потребують допомоги", – додав він.

Раніше експерти Кримської правозахисної групи заявили, що з 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.