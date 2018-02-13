Розенблата визнали потерпілим у справі про затримання у літаку

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу Борислава Розенблата та визнав його потерпілим у справі про його затримання детективами НАБУ у "Жулянах", коли він намагався вилетіти до Німеччини.

Про це йдеться у копії ухвали суду, яку має у розпорядженні "Українська правда".

"Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, - ухвалив скаргу – задовольнити. Постанову старшого слідчого … про відмову у визнанні потерпілим Розенблата Борислава Соломоновича у кримінальному провадженні № 420170000000002187 від 27.10.2017 року – скасувати", - йдеться в ухвалі суду.

Суд зобов’язав старшого слідчого "вручити пам’ятку про права та обов’язки потерпілому Розенблату Бориславу Соломоновичу".

Ухвала не підлягає оскарженню.

українська правда

Адвокат Розенблата Костянтин Глоба у коментарі УП зазначив, що в ухвалі суду йдеться про події, які мали місце кілька місяців тому під час затримання нардепа в літаку.

"Це був закордонний борт, не наші українські авіалінії, відповідно всі слідчі дії повинні були проходити в рамках міжнародного співробітництва. А цього не було", - сказав захисник.

"Він мав на це право, купив квиток. Однак детективи не дали йому це зробити, затримали, провели обшук і намагалися опитувати", - розповів Глоба.

За його словами, тепер через ці події прокуратура повинна вручити Розенблату пам'ятку. Його повинні визнати потерпілим. Це дасть йому право, зокрема, подати позов щодо незаконних дій, ініціювати слідчі та інші дії, необхідні у цьому виробництві за клопотання.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

18 липня 2017 року суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір вибрала для депутата Розенблата запобіжний захід у вигляді застави в 7 мільйонів гривень. Суд також зобов'язав нардепа здати закордонний паспорт.

19 липня 2017 троку правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Розенблат також повідомив, що виконав усі вимоги постанови суду щодо нього, окрім однієї – він не здав закордонний паспорт.

Нардеп пояснив це тим, що суд вимагав у нього здати паспорт на ім'я іншої людини – у рішенні була описка.

17 жовтня 2017 року Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.

Пізніше в НАБУ заявили, що Розенблат хотів вивезти інформацію про злочини і гроші.

У грудні 2017 року Розенблат подав у суд на НАБУ і САП.

У січні 2018 року Розенблат подав позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Також у січні адвокат Розенблата просив генпрокурора закрити його справу.