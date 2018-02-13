Розенблата признали потерпевшим по делу о задержании в самолете

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу Борислава Розенблата и признал его потерпевшим по делу о его задержании детективами НАБУ в "Жулянах", когда он пытался вылететь в Германию.

Об этом говорится в копии постановления суда, которым располагает "Украинская правда".

"Руководствуясь ч.2 ст.376 УПК Украины, следователь судья, - принял жалобу - удовлетворить. Постановление старшего следователя ... об отказе в признании потерпевшим Розенблата Борислава Соломоновича в уголовном производстве № 420170000000002187 от 27.10.2017 года - отменить", - говорится в постановлении суда.

Суд обязал старшего следователя "вручить памятку о правах и обязанностях пострадавшему Розенблату Бориславу Соломоновичу".

Постановление не подлежит обжалованию.

украинская правда

Адвокат Розенблата Константин Глоба в комментарии УП отметил, что в постановлении суда говорится о событиях, которые имели место несколько месяцев назад во время задержания нардепа в самолете.

"Это был зарубежный борт, не наши украинские авиалинии, соответственно все следственные действия должны были проходить в рамках международного сотрудничества. А этого не было", - сказал защитник.

"Он имел на это право, купил билет. Однако детективы не дали ему это сделать, задержали, провели обыск и пытались опрашивать", - рассказал Глоба.

По его словам, теперь из-за этих событий прокуратура должна вручить Розенблату памятку. Его должны признать потерпевшим. Это даст ему право, в частности, подать иск о незаконных действиях, инициировать следственные и иные действия, необходимые в этом производстве по ходатайству.

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождения от налогов лиц, который ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.



Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добычу янтаря в Украине.



Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

18 июля 2017 года судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для депутата Розенблата меру пресечения в виде залога в 7 миллионов ​гривен. Суд также обязал нардепа сдать заграничный паспорт.

19 июля 2017 года правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата.

24 июля Розенблат сообщил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

Он также добавил, что выполнил все требования постановления суда в отношении него, кроме одного – он не сдал загранпаспорт.

Розенблат объяснил, что в постановлении суда о сдаче паспорта была описка – получилось, что у нардепа требовали сдать паспорт "другого человека".

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германию, но затем отпустили.



Прокурор САП Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.



Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.

В декабре 2017 года стало известно, что Розенблат подал в суд на НАБУ и САП.

В январе 2018 года Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Также в январе адвокат Розенблата просил генпрокурора закрыть его дело.