Розенблата признали потерпевшим по делу о задержании в самолете
Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу Борислава Розенблата и признал его потерпевшим по делу о его задержании детективами НАБУ в "Жулянах", когда он пытался вылететь в Германию.
Об этом говорится в копии постановления суда, которым располагает "Украинская правда".
"Руководствуясь ч.2 ст.376 УПК Украины, следователь судья, - принял жалобу - удовлетворить. Постановление старшего следователя ... об отказе в признании потерпевшим Розенблата Борислава Соломоновича в уголовном производстве № 420170000000002187 от 27.10.2017 года - отменить", - говорится в постановлении суда.
Суд обязал старшего следователя "вручить памятку о правах и обязанностях пострадавшему Розенблату Бориславу Соломоновичу".
Постановление не подлежит обжалованию.
Адвокат Розенблата Константин Глоба в комментарии УП отметил, что в постановлении суда говорится о событиях, которые имели место несколько месяцев назад во время задержания нардепа в самолете.
"Это был зарубежный борт, не наши украинские авиалинии, соответственно все следственные действия должны были проходить в рамках международного сотрудничества. А этого не было", - сказал защитник.
"Он имел на это право, купил билет. Однако детективы не дали ему это сделать, задержали, провели обыск и пытались опрашивать", - рассказал Глоба.
По его словам, теперь из-за этих событий прокуратура должна вручить Розенблату памятку. Его должны признать потерпевшим. Это даст ему право, в частности, подать иск о незаконных действиях, инициировать следственные и иные действия, необходимые в этом производстве по ходатайству.
Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.
У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождения от налогов лиц, который ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.
Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добычу янтаря в Украине.
Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".
18 июля 2017 года судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для депутата Розенблата меру пресечения в виде залога в 7 миллионов гривен. Суд также обязал нардепа сдать заграничный паспорт.
19 июля 2017 года правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата.
24 июля Розенблат сообщил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.
Он также добавил, что выполнил все требования постановления суда в отношении него, кроме одного – он не сдал загранпаспорт.
Розенблат объяснил, что в постановлении суда о сдаче паспорта была описка – получилось, что у нардепа требовали сдать паспорт "другого человека".
17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.
19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германию, но затем отпустили.
Прокурор САП Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.
Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.
В декабре 2017 года стало известно, что Розенблат подал в суд на НАБУ и САП.
В январе 2018 года Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
Также в январе адвокат Розенблата просил генпрокурора закрыть его дело.