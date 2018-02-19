Головні новини дня – за 60 секунд

САП подає нові клопотання щодо Труханова, Аваков хоче забрати правоохоронців із судів, Україна судиться з Росією, університет Богомольця звинувачують у суїциді студентки – новини, які обговорювали 19 лютого.

Про Труханова. Міський голова Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, яких підозрюють у привласненні майна, здали свої закордонні паспорти.

Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду клопотання про арешт майна Вугельмана та Труханова, а також про відсторонення останнього від посади міського голови Одеси.

Про Авакова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Нацполіції та Нацгвардії через те, що суд відпустив стрільця, який поранив поліцейського.

Пізніше до Вищої ради правосуддя надійшла скарга, що Національна гвардія без повідомлення причин зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва. В МВС зняття охорони спростувати, заявивши, що в суді змінювали вартових.

Про суд з Росією. Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права, що доводить порушення прав України в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці.

Про суїцид студентки. Прокуратура розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства 18-річної студентки Мукаддас Насирлаєвої, яка 30 січня зістрибнула у воду з мосту Патона.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов поклав відповідальність на деканат з роботи з іноземними студентами НМУ ім. Богомольця. Там, за словами адвоката, вчасно не подали документи дівчини у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання, а пізніше відрахували через порушення міграційного законодавства.

Про вбивство в АТО. В одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання у районі проведення АТО, військовослужбовець вбив товариша по службі.

Про Бакуліна. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що отримав документи про зняття недоторканності з нардепа Євгена Бакуліна – фігуранта справи "вишок Бойка".

Про українця в Білорусі. Суд у Білорусі засудив громадянина України до позбавлення волі на три роки і три місяці за "незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу і державний кордон Республіки Білорусь вогнепальної зброї".