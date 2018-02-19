Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини дня – за 60 секунд

Понеділок, 19 лютого 2018, 20:11

САП подає нові клопотання щодо Труханова, Аваков хоче забрати правоохоронців із судів, Україна судиться з Росією, університет Богомольця звинувачують у суїциді студентки – новини, які обговорювали 19 лютого.

Про Труханова. Міський голова Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, яких підозрюють у привласненні майна, здали свої закордонні паспорти.  

Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду клопотання про арешт майна Вугельмана та Труханова, а також про відсторонення останнього від посади міського голови Одеси.

Про Авакова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Нацполіції та Нацгвардії через те, що суд відпустив стрільця, який поранив поліцейського.

Пізніше до Вищої ради правосуддя надійшла скарга, що Національна гвардія без повідомлення причин зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва. В МВС зняття охорони спростувати, заявивши, що в суді змінювали вартових.

Про суд з Росією. Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права, що доводить порушення прав України в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці.

Про суїцид студентки. Прокуратура розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства 18-річної студентки Мукаддас Насирлаєвої, яка 30 січня зістрибнула у воду з мосту Патона.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов поклав відповідальність на деканат з роботи з іноземними студентами НМУ ім. Богомольця. Там, за словами адвоката, вчасно не подали документи дівчини у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання, а пізніше відрахували через порушення міграційного законодавства.

Про вбивство в АТО. В одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання у районі проведення АТО, військовослужбовець вбив товариша по службі.

Про Бакуліна. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що отримав документи про зняття недоторканності з нардепа Євгена Бакуліна – фігуранта справи "вишок Бойка".

Про українця в Білорусі. Суд у Білорусі засудив громадянина України до позбавлення волі на три роки і три місяці за "незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу і державний кордон Республіки Білорусь вогнепальної зброї".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковОдесаНацгвардіясудРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
На MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом атаку відбили
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
Усі новини...
Реклама: