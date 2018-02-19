Главные новости дня - за 60 секунд

САП подает новые ходатайства по Труханову, Аваков хочет забрать правоохранителей из судов, Украина судится с Россией, а университет Богомольца обвиняют в суициде студентки – новости, которые обсуждали 19 февраля.

О Труханове. Городской голова Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман, которых подозревают в присвоении имущества, сдали свои загранпаспорта.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд ходатайство об аресте имущества Вугельмана и Труханова, а также об отстранении последнего от должности городского головы Одессы.

Об Авакове. Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии из-за того, что суд отпустил стрелка, ранившего полицейского.

Позже в Высший совет правосудия поступила жалоба, что Национальная гвардия без объяснения причин сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. В МВД снятия охраны опровергнуть, заявив, что в суде меняли стражей.

О суде с Россией. Украина подала меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает нарушение прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

О суициде студентки. Прокуратура начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства 18-летней студентки Мукаддас Насырлаевой, которая 30 января спрыгнула в воду с моста Патона.

Адвокат семьи Насирлаевих и глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов возложил ответственность на деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца. Там, по словам адвоката, вовремя не подали документы девушки в миграционную службу для получения вида временного проживания, а позже отчислили за нарушения миграционного законодательства.

О Бакулине. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что получил документы о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Бакулина – фигуранта дела "вышек Бойко".

Об убийстве в АТО. В одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО, военнослужащий убил сослуживца.

Об украинце в Беларуси. Суд в Беларуси приговорил гражданина Украины к лишению свободы на три года и три месяца за "незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и госграницу Беларуси огнестрельного оружия".