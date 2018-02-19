Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня - за 60 секунд

Понедельник, 19 февраля 2018, 20:11

САП подает новые ходатайства по Труханову, Аваков хочет забрать правоохранителей из судов, Украина судится с Россией, а университет Богомольца обвиняют в суициде студентки – новости, которые обсуждали 19 февраля.

О Труханове. Городской голова Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман, которых подозревают в присвоении имущества, сдали свои загранпаспорта.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд ходатайство об аресте имущества Вугельмана и Труханова, а также об отстранении последнего от должности городского головы Одессы.

Об Авакове. Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии из-за того, что суд отпустил стрелка, ранившего полицейского.

Позже в Высший совет правосудия поступила жалоба, что Национальная гвардия без объяснения причин сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. В МВД снятия охраны опровергнуть, заявив, что в суде меняли стражей.

О суде с Россией. Украина подала меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает нарушение прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

О суициде студентки. Прокуратура начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства 18-летней студентки Мукаддас Насырлаевой, которая 30 января спрыгнула в воду с моста Патона.

Адвокат семьи Насирлаевих и глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов возложил ответственность на деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца. Там, по словам адвоката, вовремя не подали документы девушки в миграционную службу для получения вида временного проживания, а позже отчислили за нарушения миграционного законодательства.

О Бакулине. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что получил документы о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Бакулина – фигуранта дела "вышек Бойко".

Об убийстве в АТО. В одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО, военнослужащий убил сослуживца.

Об украинце в Беларуси. Суд в Беларуси приговорил гражданина Украины к лишению свободы на три года и три месяца за "незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и госграницу Беларуси огнестрельного оружия".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковОдессаНацгвардиясудРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: