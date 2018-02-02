У СБУ "чекали" на затриманого екс-"чиновника" окупованого Криму

Співробітники Служби безпеки в АР Крим і Севастополі чекали на екс-"чиновника" окупованого Криму на адміністративному кордоні з півостровом.

Про це повідомила прес-секретар кримського управління СБУ Христина Владимирцева, передає "Радіо Свобода".

"Це робота саме нашого кримського управління. Оперативники провели роботу і знали, що він буде їхати. Вони його чекали. Як тільки він перетнув адмінкордон, його затримали, чогось екстраординарного в затриманні не було", – сказала речниця.

Вона зазначила, що співробітники кримського управління працюють за списками осіб, які раніше були держслужбовцями України, а після окупація півострова почали працювати у призначених Росією органах влади. Щодо них відкриті кримінальні провадження.

Як відомо, 2 лютого 2018 року контррозвідники Служби безпеки затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська зазначила, що вказаний чоловік їхав на материкову Україну, щоб отримати біометричний паспорт.