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Cуд розгляне позов Саакашвілі до Порошенка щодо громадянства

Середа, 21 лютого 2018, 22:06

Верховний Суд України 2 березня продовжить розгляд позову лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка щодо позбавлення українського громадянства.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це питання розглядатиме та сама колегія суддів на чолі з екс-головою Донецького апеляційного адміністративного суду Раїсою Хановою", - пише агенція.

Раніше адвокатам Саакашвілі відмовили у клопотанні щодо відведення цього складу суду. Тоді захисники заявляли, що процес формування цієї колегії відбувався з порушеннями.

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.  

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

21 лютого 2018 року стало відомо, що голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

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Теми: СаакашвіліПорошенкосуд
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