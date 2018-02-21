Cуд розгляне позов Саакашвілі до Порошенка щодо громадянства
Верховний Суд України 2 березня продовжить розгляд позову лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка щодо позбавлення українського громадянства.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Це питання розглядатиме та сама колегія суддів на чолі з екс-головою Донецького апеляційного адміністративного суду Раїсою Хановою", - пише агенція.
Раніше адвокатам Саакашвілі відмовили у клопотанні щодо відведення цього складу суду. Тоді захисники заявляли, що процес формування цієї колегії відбувався з порушеннями.
Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.
Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.
Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.
12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у ресторані Києва.
Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.
Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.
Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.
"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.
Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
21 лютого 2018 року стало відомо, що голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.
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