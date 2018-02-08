Хроніка 8 лютого. Комуністи втрачають лідерство, а "РосУкрЕнерго" продають за гривню

Найцікавіше: 2002. Комуністи більше не будуть лідерами парламентських виборів 2006. Єхануров готовий продати частину "РосУкрЕнерго" за одну гривню 2012. Роман Забзалюк – "шпигун" у лавах провладної більшості

2001, четвер

– В Україні готуються до переговорів президентів Леоніда Кучми і Володимира Путіна. Тема зустрічі – співпраця країн у космосі та авіабудуванні. Про неофіційну мету візиту Путіна говорять аналітики: на тлі політичної кризи в країні Кучмі необхідна підтримка Кремля.

2002, п'ятниця

– Вперше за десять років української незалежності комуністи поступляться першістю на парламентських виборах. Про відповідні результати дослідження розповів глава Інституту політики Микола Томенко.

За його даними, перше місце на виборах 2002 року за процентною кількістю голосів отримає "Наша Україна", за списком якої балотується і сам Томенко. Комуністи фінішують другими.

Так і сталося.

– Результати фоноскопічної експертизи записів майора Миколи Мельниченка, яку провели американські експерти, не мають юридичного значення для українського слідства. Про це заявив заступник генпрокурора Олексій Баганець.

Раніше американська компанія "BEK TEK" підтвердила автентичність "плівок Мельниченка". Експерти аналізували шість хвилин записів, які стосуються зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

2003, субота

– 21,9% українців виступають за вступ країни до НАТО. Такими є результати опитування, проведеного Українським центром політичних досліджень імені Разумкова.

Противників Північноатлантичного альянсу в Україні помітно більше – 37,7%.

2005, вівторок

– Новим секретарем РНБО став Петро Порошенко. Відповідний указ підписав президент Віктор Ющенко.

Цю посаду Порошенко обійматиме до вересня.

2006, середа

– Одна гривня. Саме за таку ціну прем'єр Юрій Єхануров погодився продати українську частину компанії "РосУкрЕнерго", якщо таку буде знайдено.

Обіцянка Єханурова стала реакцією на заяву президента РФ Володимира Путіна, який сказав, що 50% "РосУкрЕнерго" належать українській стороні.

2007, четвер

– День кадрових рішень у парламенті. Член фракції БЮТ Микола Томенко став віце-спікером, регіонал Віктор Слаута – віце-прем'єром з АПК. А Ніна Карпачова посіла крісло омбудсмена ще на п'ять років.

2008, п'ятниця

– Протистояння за крісло голови Фонду держмайна перемістилося до Конституційного суду – до нього звернувся президент Віктор Ющенко.

Він вважає неконституційними дії уряду Юлії Тимошенко, який відсторонив главу ФДМ Валентину Семенюк і призначив першим заступником голови відомства Андрія Портнова.

Тим часом сам Портнов пообіцяв Семенюк годувати рибок у її кабінеті, причому зайнятися цим він планує максимум через півтора тижні.

2009, неділя

– "Україна і Росія не мають у своїй історії жорстких конфліктів, і тому знайти лінію примирення зараз дуже важливо. І я як прем`єр-міністр своєї країни сприятиму цьому".

Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на Міжнародній конференції з питань безпеки в Мюнхені.

2010, понеділок

– Прем'єр і кандидат у президенти Юлія Тимошенко вирішила не визнавати перемогу Віктора Януковича на виборах глави держави. Вона наказала юристам готуватися до оскарження результатів.

Раніше ЦВК оприлюднила попередні дані, згідно з якими Янукович обігнав Тимошенко більш ніж на 3% голосів.

"Усе обнулилося. Я задоволений, що все повертається", – прокоментував результати виборів другий президент Леонід Кучма.

2011, вівторок

– 15 тисяч українських військовослужбовців залишаться без гарячої їжі через 75-мільйонний борг перед постачальниками. Про це заявили в підприємстві, яке організує харчування солдатів-строковиків.

У Міноборони борги визнали, але обіцяли, що солдати на сухий пайок не перейдуть, адже завжди знайдуться інші компанії, готові нагодувати військових.

2012, середа

– Півмільйона доларів плюс 20-25 тисяч доларів щомісяця – саме стільки за словами нардепа Романа Забзалюка платять "тушкам" за вихід з лав опозиції.

Сам Забзалюк виявився шпигуном у тилу ворога: у грудні 2011 року він вийшов з фракції БЮТ, а тепер заявив журналістам, що це було експериментом.

Таким чином нардеп хотів показати, як парламентська більшість скуповує опозиціонерів.

За словами Забзалюка, він отримав від лідера депутатської групи "Реформи заради майбутнього" Ігоря Рибакова 450 тисяч доларів. Рибаков у відповідь заявив, що Забзалюк просив гроші на лікування і зажадав від Забзалюка грошей та вибачень.

– Президент Віктор Янукович звільнив Михайла Єжеля з посади міністра оборони. Новим главою оборонного відомства став Дмитро Саламатін.

У квітні стане відомо, що Саламатін отримав українське громадянство лише наприкінці 2005 року. Паспорт він одержав за президентським указом.

За інформацією нардепа Тараса Стецьківа, раніше Саламатін працював у російських бізнес-структурах.

2013, п'ятниця

– Вищий адмінсуд позбавив депутатських повноважень нардепів Павла Балогу й Олександра Домбровського. Рішення суду стало показовим. Влада продемонструвала свої можливості та отримала важіль тиску на неугодних депутатів.

– "Усі комерційні конфлікти з ЄЕСУ в нас закінчилися до січня 1996 року – за десять місяців до вбивства Євгена Щербаня. У січні ми вже були в одному човні".

Голова ради директорів Корпорації "Індустріальний Союз Донбасу" Сергій Тарута сумнівається, що вбивство бізнесмена Євгена Щербаня у 1996 році замовила Юлія Тимошенко.

2014, субота

– СБУ почала кримінальне провадження у зв'язку з ініціативами депутатів кримського парламенту провести опитування про статус Криму і звернутися до Росії з проханням про допомогу.

Раніше керівництво Верховної Ради АР Крим ініціювало внесення змін до Конституції автономії і доручило опрацювати питання про можливе звернення "за захистом" до Росії.

Провадження у справі доручено слідчому відділу кримського управління СБУ.

2015, неділя

– Дванадцять українських військових загинули та ще 24 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

У Дебальцевому в результаті артобстрілів бойовиків загинуло п’ять осіб. У свою чергу, за даними української розвідки, підрозділи сил АТО знищили 14 одиниць військової техніки та 70 терористів.

2016, понеділок

– Тільки 215 із 2,3 тисяч співробітників СБУ в Криму та Севастополі покинули півострів після його анексії Росією. Про це розповів голова комітету ВР з питань національної безпеки Сергій Пашинський.

"90% співробітників СБУ – це були або агенти ФСБ, або ті, хто "співчував" Росії", – сказав він.

– Нардеп Сергій Лещенко опублікував скандальне листування міністра економіки Айвараса Абромавичуса і виконавчого директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника, де останній заявив, що його на посаду в Кабміні просуває Ігор Кононенко.

Проте Пасішник стверджує, що це листування не стосувалося якихось призначень.

"Йшлося виключно про можливість розділення в майбутньому наявної вакантної посади на дві окремі", – пояснив він.

У свою чергу нардеп Ігор Кононенко звернувся до НАБУ з проханням провести очну ставку з Абромавичусом і з іншими учасниками скандалу.

Раніше Абромавичус звинувачував Кононенка в блокуванні роботи міністерства і чиненні тиску.

2017, середа

– МВС провело прес-конференцію, присвячену вбивству журналіста Павла Шеремета.

Пріоритетною версією вбивства є мотив його журналістської діяльності в Україні й інших країнах. Також у поліції заявили про використання вбивцями елементів протипіхотної міни МОН-50.

А начальник національної поліції Сергій Князєв, якого призначили цього дня, представив відео на якому зафіксовані двоє підозрюваних.

– У Макіївці ліквідували одного з ватажка бойовиків на прізвисько Гіві. У штаб, де перебував бойовик, вистрілили з вогнемета.

"Сьогодні багатомісячна звивиста й кривава стежка бойовика закономірно обірвалася", – прокоментували це в Міноборони України.

Рустем Халілов, для УП