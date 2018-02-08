Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії за Путіна готові віддати голос 71,4% виборців, за Собчак - 1,3%

Четвер, 8 лютого 2018, 06:41

На виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 71,4% виборців.

Такі дані опитування за 29 січня - 4 лютого оприлюднив Всесросійський центр вивчення громадської думки, передає "ТАСС".

Зазначається, що опитування було проведено шляхом телефонного інтерв'ю - у ньому взяли участь 7 тисяч респондентів віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,2% для показників, близьких до 95%.

Згідно з опитуванням, рейтинг Путіна у січні-лютому 2018 року залишається у межах 69,9-73,8%.

За Павла Грудініна готові проголосувати 6,9% опитаних, Володимир Жириновський набере 5.7%, Ксенія Собчак - 1,3%, Григорій Явлінський - 0,7%, Борис Тітов - 0,4%.

За даними центру, свою участь в голосуванні допускають 79,3% опитаних.

Як відомо, 6 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента вчетверте, він піде на вибори як самовисуванець.

Про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова, колишній віце-спікер Держдуми Сергій Бабурін.

На підсумковій прес-конференції 14 грудня Путін заявив, що опонента в нього немає, тому що опозиція вміє тільки "шуміти".

Вибори президента РФ відбудуться у березні 2018 року.

Теми: ПутінвибориРосіяопитуваннясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Путін
Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойову силу, але без Пригожина – ISW
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
Усі новини...
Реклама: