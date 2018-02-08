В России за Путина готовы отдать голос 71,4% избирателей, за Собчак - 1,3%

На выборах президента РФ кандидатуру действующего главы Владимира Путина готовы поддержать 71,4% избирателей.

Такие данные опроса за 29 января - 4 февраля обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения, передает "ТАСС".

Отмечается, что опрос был проведен 29 января - 4 февраля путем телефонного интервью - в нем приняли участие 7 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,2% для показателей, близких к 95%.

Согласно опросу, рейтинг Путина в январе-феврале 2018 остается в пределах 69,9-73,8%.

За Павла Грудинин готовы проголосовать 6,9% опрошенных, Владимир Жириновский наберет 5.7%, Ксения Собчак - 1,3%, Григорий Явлинский - 0,7%, Борис Титов - 0,4%.

По данным центра, свое участие в голосовании допускают 79,3% опрошенных.

Как известно, 6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз, на выборы он пойдет как самовыдвиженец.

На итоговой ежегодной пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что оппонента у него нет, потому что оппозиция умеет только "шуметь".

О намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.