Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России за Путина готовы отдать голос 71,4% избирателей, за Собчак - 1,3%

Четверг, 8 февраля 2018, 06:41

На выборах президента РФ кандидатуру действующего главы Владимира Путина готовы поддержать 71,4% избирателей.

Такие данные опроса за 29 января - 4 февраля обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения, передает "ТАСС".

Отмечается, что опрос был проведен 29 января - 4 февраля путем телефонного интервью - в нем приняли участие 7 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,2% для показателей, близких к 95%.

Согласно опросу, рейтинг Путина в январе-феврале 2018 остается в пределах 69,9-73,8%.

За Павла Грудинин готовы проголосовать 6,9% опрошенных, Владимир Жириновский наберет 5.7%, Ксения Собчак - 1,3%, Григорий Явлинский - 0,7%, Борис Титов - 0,4%.

По данным центра, свое участие в голосовании допускают 79,3% опрошенных.

Как известно, 6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз,  на выборы он пойдет как самовыдвиженец.

На итоговой ежегодной пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что оппонента у него нет, потому что оппозиция умеет только "шуметь".

О намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.

Темы: ПутинвиборыРосcияопроссоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Путин
Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: