Головні новини дня – за 60 секунд

З території РФ стріляли по Україні, новий адвокат Онищенка, звільнення Ложкіна, обшуки в Gulliver- новини, які обговорювали 8 лютого.

Про обстріли. З території Росії зі стрілецької зброї стріляли в напрямку українських прикордонних підрозділів.

Про Марту Борщ. Кандидат на посаду аудитора НАБУ Марта Борщ зняла свою кандидатуру та стала адвокатом депутат-утікача Олександра Онищенка.

Про Ложкіна. Телеканал Al Jazeera стверджує, що президент Петро Порошенко виключив екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал подав запит щодо розслідування відносно продажу United Media Holdings.

Про сутичку у Києві. У Києві група націоналістів з "Нацкорпусу" завадила роздавати двом чоловікам з так званого "антифашистського руху" листівки. Листівкі, які роздавали чоловіки закликали: "Чини опір нацистській окупації".

Про схилення до самогубства. Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України", який передбачає введення кримінальної відповідальності за схиляння до самогубства.

Про обшуки у Gulliver. Агентство з розшуку та менеджменту активів заявляє про погрози невідомих озброєних осіб. "Невстановлені особи в масках та озброєні холодною зброєю, кийками та помповими рушницями погрожують представникам компанії-управителя, яким сьогодні було передано в управління три поверхи бізнес-центру "Гуллівер", - йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією "Вестей", БЦ "Гулівер" оточила поліція.