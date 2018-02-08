Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 8 февраля 2018, 21:22

С территории РФ стреляли по Украине, новый адвокат Онищенко, увольнение Ложкина, обыски в Gulliver– новости, которые обсуждали 8 февраля.

Об обстрелах. С территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.

О Марте Борщ. Кандидат на должность аудитора НАБУ Марта Борщ сняла свою кандидатуру и стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

О Ложкине. Телеканал Al Jazeera утверждает, что президент Петр Порошенко исключил экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина из состава Национального инвестиционного совета после того, как телеканал подал запрос по расследованию относительно продажи United Media Holdings.

О конфликте в Киеве. В Киеве группа националистов из "Нацкорпуса" помешала раздавать двум мужчинам так называемого "антифашистского движения" листовки. Листовки, которые раздавали мужчины призывали: "Сопротивляться нацистской оккупации".

О склонении к самоубийству. Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины", предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству.

Об обысках в Gulliver. Агентство по розыску и менеджменту активов заявляет об угрозах неизвестных вооруженных лиц. "Неустановленные лица в масках и вооруженные холодным оружием, дубинками и помповыми ружьями угрожают представителям компании-управляющей, которым сегодня были переданы в управление три этажа бизнес-центра "Гулливер", - говорится в сообщении ведомства.

По информации "Вестей", БЦ "Гулливер" окружила полиция.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияАТООнищенкоЛожкинобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: