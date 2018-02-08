Главные новости дня – за 60 секунд

С территории РФ стреляли по Украине, новый адвокат Онищенко, увольнение Ложкина, обыски в Gulliver– новости, которые обсуждали 8 февраля.

Об обстрелах. С территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.

О Марте Борщ. Кандидат на должность аудитора НАБУ Марта Борщ сняла свою кандидатуру и стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

О Ложкине. Телеканал Al Jazeera утверждает, что президент Петр Порошенко исключил экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина из состава Национального инвестиционного совета после того, как телеканал подал запрос по расследованию относительно продажи United Media Holdings.

О конфликте в Киеве. В Киеве группа националистов из "Нацкорпуса" помешала раздавать двум мужчинам так называемого "антифашистского движения" листовки. Листовки, которые раздавали мужчины призывали: "Сопротивляться нацистской оккупации".

О склонении к самоубийству. Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины", предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству.

Об обысках в Gulliver. Агентство по розыску и менеджменту активов заявляет об угрозах неизвестных вооруженных лиц. "Неустановленные лица в масках и вооруженные холодным оружием, дубинками и помповыми ружьями угрожают представителям компании-управляющей, которым сегодня были переданы в управление три этажа бизнес-центра "Гулливер", - говорится в сообщении ведомства.

По информации "Вестей", БЦ "Гулливер" окружила полиция.