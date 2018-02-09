Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що наразі немає юридичних перешкод для продовження екстрадиційної перевірки щодо лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112".

"Наразі немає юридичних перешкод для продовження процесу екстрадиційної перевірки за запитом грузинської сторони, який надійшов до Міністерства юстиції України та Генпрокуратури України", - розповів Петренко.

"Ми зі свого боку діятимемо виключно в рамках законодавства й міжнародних норм. Очікуємо від органів прокуратури завершення екстрадиційної перевірки для того, щоб приймати остаточні рішення за цим запитом щодо екстрадиції", - додав він.

Керівник Мін'юсту не став прогнозувати, чи депортують Саакашвілі до Грузії після цієї перевірки, зазначивши, що "це компетенція інших органів".

У свою чергу захисник лідера "РНС" Руслан Чорнолуцький заявив, що слова Петренка про відсутність перешкод для екстрадиції не відповідають дійсності.



"Тривають судові процеси щодо громадянства і надання статусу особи, що потребує додаткового захисту. Основою для продовження терміну дії зазначеної довідки, є копія позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги) з відміткою суду про прийняття, чи копії постанови про відкриття провадження у справі, належним чином оформленої судової повістки", - сказав адвокат.

"І тому, щонайменше до завершення цих процесів, Михайло Саакашвілі не може бути екстрадований до Грузії, - заявив Чорнолуцький.

Він зазначив, що 6 лютого була подана касаційна скарга на рішення суду на користь ДМС, а це, за його словами, означає, що дія довідки продовжується, статус перебування Михайла Саакашвілі на території України легальний.



Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду, але відклав розгляд. 1 лютого суд продовжив розгляд апеляції і знов відклав до 5 лютого.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.