У Медведчука прокоментували зв'язок з Рубаном

У громадському русі Віктора Медведчука "Український вибір" заявили, що у "справі Рубана" Служба безпеки України "цитує матеріали організації та дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності".

Про це йдеться у заяві, яку оприлюднено 10 березня на сайті "Українського вибору".

В організації заявили, що Рубан не є і ніколи не був членом "Українського вибору".

"Глава СБУ ... передав журналістам презентацію, покликану продемонструвати зв'язок Рубана з "Українським вибором". Усі матеріали, згадані в презентації, публікувалися на нашому сайті. Однак СБУ не просто цитує наші матеріали, а дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності" , - зазначено у заяві.

В організації зазначили, що Рубан брав участь в заходах проекту "Українська федерація", але він "ніколи не вів цей проект, у чому голослівно намагався запевнити керівник апарату СБУ".

Також повідомляється, що Рубан звертався до сайту "Український вибір" з проханням надати приміщення для проведення засідання тематичного клубу "Управління суспільним розвитком".

"Клуб був громадською ініціативою, а не проектом або "підпроектом" Українського вибору, який надав допомогу для проведення засідання, в ході якого Рубан був обраний керівником клубу", - повідомили в Українському виборі.

Про публікації Рубан у своєму блозі на сайті "Українського вибору" в організації повідомили, що він розмістив кілька своїх матеріалів, "але після подій 2014 року дозволив собі низку образливих заяв на адресу Медведчука".

"У зв'язку з цим у 2015 році було прийнято рішення про видалення блогу Володимира Рубана зі сторінок нашого сайту ... Матеріали, присвячені заходам за участю Рубана (тексти, фото, відео), доступні на сайті Українського вибору і тепер", - йдеться у заяві.

Як відомо, на брифінгу 9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив про зв'язки Рубана з організацією Віктора Медведчука "Український вибір".

"З 2013 року він з ними активно працював, а зараз активно дистанцюється від цієї історії: повитирали у соцмережах, на своїх сторінках у Facebook згадування... Ми підняли дуже багато цікавої інформації", - заявив Грицак.

При цьому Грицак не дав відповідь на питання, чи причетний до "справи Рубана" сам Медведчук.

Сам Рубан у залі суду під час обрання йому запобіжного заходу заявив: "Немає більшого ворога, ніж Медведчук. Перестаньте мене з ним пов'язувати".

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Йому було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.