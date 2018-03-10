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У Медведчука прокомментировали связь с Рубаном

Суббота, 10 марта 2018, 21:15
У Медведчука прокомментировали связь с Рубаном
Фото - Эльдар Сарахман, УП

В общественном движении Виктора Медведчука "Украинский выбор" заявили, что в "деле Рубана" Служба безопасности Украины "цитирует материалы организации и дает им свою трактовку, не соответствующую действительности". 

Об этом речь идет в заявлении, обнародованном 10 марта на сайте "Украинского выбора". 

В организации заявили, что Рубан не является и никогда не являлся членом "Украинского выбора".

"Глава СБУ ... передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с "Украинским выбором". Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", - отмечается в заявлении. 

При этом в организации отметили, что Рубан принимал участие в мероприятиях проекта "Украинская федерация",  но Рубан "никогда не вел этот проект, в чем голословно пытался уверить руководитель аппарата СБУ.

Также сообщается, что Рубан обращался к сайту "Украинский выбор" с просьбой предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием".

"Клуб являлся общественной инициативой, а не проектом или "подпроектом" Украинского выбора, который предоставил помощь для проведения заседания, в ходе которого Рубан был избран руководителем клуба", - сообщили в Украинском выборе. 

О публикациях Рубана в своему блоге на сайте "Украинского выбора" в организации сообщили, что он разметил несколько своих материалов, "но после событий 2014 года позволил себе ряд оскорбительных заявлений в адрес Медведчука".

"В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Владимира Рубана со страниц нашего сайта... Материалы, посвященные мероприятиям с участием Рубана (тексты, фото, видео), доступны на сайте Украинского выбора в настоящее время", - отмечается в заявлении. 

Как известно, на брифинге 9 марта глава СБУ Василий Грицак заявил о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука "Украинский выбор".

"С 2013 года он с ними активно работал, а сейчас активно дистанцируется от этой истории: вытерли в соцсетях, на своих страницах в Facebook упоминания ... Мы подняли очень много интересной информации", - заявил Грицак.

При этом Грицак не дал ответ на вопрос, причастен ли к "делу Рубана" сам Медведчук.

Сам Рубан в зале суда во время избрания ему меры пресечения заявил: "Нет большего врага, чем Медведчук. Перестаньте меня с ним связывать".

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Украинская правда
Темы: Рубан МедведчукСБУОРДЛОоружие
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