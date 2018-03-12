Харківська ДТП: Зайцева заявляє, що наркотиків і не пробувала

Обвинувачена в ДТП в центрі Харкова в жовтні 2017 року, в якій загинуло 6 людей, Олена Зайцева заперечує, що в день аварії приймала наркотики.

Про це вона заявила під час допиту на судовому засіданні 12 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наркотики я ніколи не пробувала", - сказала Зайцева, додавши, що в день аварії відпочивала з подругою в ресторані "Чилі", але спиртного не пила.

Зайцева також повідомила, що після того, як потрапила в ДТП в 2007 році, страждає від головних болів, і допомагає їй тільки "Пенталгін", але вона приймає його не частіше 1-2 разів на місяць.

Зайцева стверджує, що увечері 17 жовтня (напередодні аварії) прийняла таблетку перед сном.

Вона не змогла назвати швидкість, з якою рухалася на момент зіткнення, але визнала, що через площу Конституції (перед перехрестям, де сталося ДТП) їхала приблизно 80 км/год.

Вона визнала свою провину і всі цивільні позови, заявлені потерпілими.

"Я визнаю всі позови. Я перебуваю в СІЗО і нічого не можу ... Я просила своїх батьків, щоб вони перерахували суми всім потерпілим ... допомогу прийняли не всі. Коли я відбуду своє покарання, я буду допомагати всім потерпілим. Готова понести будь-яке покарання, яке вирішить суд ", - сказала Зайцева.

Інший обвинувачений в смертельній аварії Геннадій Дронов відмовився давати свідчення і не визнав свою провину. Він заявив, що приносить свої співчуття постраждалим і родичам загиблих.

"Хотілося б вислухати свідків. До кінця всіх. А поки я посилаюся на статтю 63 (стаття 63 Конституції України говорить, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів)", - заявив Дронов.

Наступне засідання відбудеться о 14:00 21 березня.

Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.