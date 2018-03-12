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Харьковское ДТП: Зайцева заявляет, что наркотиков и не пробовала

Понедельник, 12 марта 2018, 15:53

Обвиняемая в ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года, в котором погибло 6 людей, Елена Зайцева отрицает, что в день аварии принимала наркотики.

Об этом она заявила в ходе допроса на судебном заседании 12 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наркотики я никогда не пробовала", - сказала Зайцева, добавив, что в день аварии отдыхала с подругой в ресторане "Чили", но спиртного не пила.

Зайцева также сообщила, что после того, как попала в ДТП в 2007 году, страдает головными болями, и помогает ей только "Пенталгин", но она принимает его не чаще 1-2 раз в месяц.

Зайцева утверждает, что вечером 17 октября (накануне аварии) приняла таблетку перед сном.

Она не смогла назвать скорость, с которой двигалась на момент столкновения, но признала, что через площадь Конституции (перед перекрестком, где произошло ДТП) ехала приблизительно 80 км/час.

Она признала свою вину и все гражданские иски, заявленные потерпевшими.

"Я признаю все иски. Я нахожусь в СИЗО и ничего не могу... Я просила своих родителей, чтобы они перечислили суммы всем потерпевшим… помощь приняли не все. Когда я отбуду свое наказание, я буду помогать всем потерпевшим. Готова понести любое наказание, которое решит суд", - сказала Зайцева.

Другой обвиняемый в смертельном ДТП Геннадий Дронов отказался давать показания и не признал свою вину. Он заявил, что приносит свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

"Хотелось бы выслушать свидетелей. До конца всех. А пока я ссылаюсь на статью 63 (статья 63 Конституции Украины гласит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников)", - заявил Дронов.

Следующее заседание состоится в 14:00 21 марта. 

Как известно, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова. 

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

 

Украинская правда, Интерфакс-Украина
Темы: ХарьковДТПсуд
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