Савченко могут объявить подозрение в подготовке госпереворота – Геращенко

Народному депутату Надежде Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота.

Об этом нардеп, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

"Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы предъявлять обвинения той же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным (Евгением, нардепом – ред.) мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с нее… Ее подозревают в соучастии организации и подготовке переворота", - заявил он.

По словам депутата, Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась агитацией и подрывной деятельностью.

Он считает, что российские СМИ "вместе с российскими спецслужбами раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России".

Геращенко обратил внимание на то, что суды РФ ни на одном судебной процессе над украинскими политзаключенными не давали возможности осуществлять прямые телетрансляции, надевать футболки с трезубцем, петь украинский гимн.

"Только на процессе Савченко российский суд разрешал присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные (СМИ – ред.) из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - сказал он.

Депутат не исключил, что если подтвердятся подозрения в отношении Савченко, то президент Петр Порошенко отзовет звание "Герой Украины", которое он ей присудил.

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Интерфакс-Украина