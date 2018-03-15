Савченко могут объявить подозрение в подготовке госпереворота – Геращенко

Народному депутату Надежде Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота.

Об этом нардеп, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

"Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы предъявлять обвинения той же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным (Евгением, нардепом – ред.) мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с нее… Ее подозревают в соучастии организации и подготовке переворота", - заявил он.

По словам депутата, Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась агитацией и подрывной деятельностью.

Он считает, что российские СМИ "вместе с российскими спецслужбами раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России".

Геращенко обратил внимание на то, что суды РФ ни на одном судебной процессе над украинскими политзаключенными не давали возможности осуществлять прямые телетрансляции, надевать футболки с трезубцем, петь украинский гимн.

"Только на процессе Савченко российский суд разрешал присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные (СМИ – ред.) из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - сказал он.

Депутат не исключил, что если подтвердятся подозрения в отношении Савченко, то президент Петр Порошенко отзовет звание "Герой Украины", которое он ей присудил.

Как сообщалось, народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

Позже сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не являются надежным источником информации" и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.

В СБУ сообщили, что если Савченко не явится на допрос, то ей направят повторную повестку. Ее вызвали на допрос на 15 марта.

8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

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Интерфакс-Украина