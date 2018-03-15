Савченко: У Європі я встигла дати свідчення проти Порошенка

Народний депутат Надія Савченко заявляє, що під час перебування у Страсбурзі, встигла дати свідчення проти президента Петра Порошенка.

Про це вона розповіла після допиту в СБУ.

"У Європі, будучи ці 3 дні, я встигла дати свідчення в юридичних і судових інстанціях Європи проти корупції Порошенка, проти злочинності нашої влади і по політичних переслідуваннях", – сказала Савченко.

Вона також заявила, що генпрокурор Юрій Луценко брехав щодо виклику її на допит.

"Луценко в черговий раз збрехав. Мене викликали в якості свідка до слідчого Томасяка. Проводив опитування інший слідчий, і не допит (був) в якості свідка, а саме відбирав пояснення", – сказала нардеп.

Савченко також назвала злочинами її виключення з комітету нацоборони і внесення генпрокурором подання на позбавлення депутатської недоторканності за її відсутності.

Як відомо, раніше депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

У ніч на 15 березня Савченко повернулася до України з депутатської поїздки до Європи й таки з'явилася до СБУ.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

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