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Савченко: В Европе я успела дать показания против Порошенко

Четверг, 15 марта 2018, 12:38

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что во время пребывания в Страсбурге, успела дать показания против президента Петра Порошенко.

Об этом она рассказала после допроса в СБУ.

"В Европе, будучи эти 3 дня, я успела дать показания в юридических и судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и по политическим преследованиям", – сказала Савченко.

Она также заявила, что генпрокурор Юрий Луценко врал о вызове ее на допрос.

"Луценко в очередной раз соврал. Меня вызвали в качестве свидетеля к следователю Томасяку. Проводил опрос другой следователь, и не допрос (был) в качестве свидетеля, а именно отбирал объяснения", – сказала нардеп.

(Депутат гарантии неприкосновенности. Объявления подозрения и переквалификация из свидетеля в другой статус возможна только после предоставления парламентом разрешения на привлечение к уголовной ответственности - УП)

Савченко также назвала преступлениями ее исключение из комитета национальной обороны и внесение генпрокурором представления на лишение депутатской неприкосновенности в ее отсутствие.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ. 

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. 

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

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Ирина Балачук, УП
Темы: Савченко НадеждаПорошенко
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