Гроші у "справі Труханова" передали Агентству з розшуку активів

Суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі одеського мера Труханова, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

"13 березня 2018 року слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва… поновив арешт цих коштів і ухвалив рішення про їх передачу в управління АРМА", – пояснюють в НАБУ.

Йдеться про кошти, які Одеська міська рада заплатила за купівлю будівлі колишнього заводу "Краян".

"Це перший випадок, коли майно, арештоване за клопотанням НАБУ та САП, передане новоствореній агенції", – додали в Бюро.

Як відомо, у вересні 2016 року Одеська мерія придбала приміщення "Краяну" за 185 мільйонів гривень, переплативши, на думку слідства, в понад два рази.

НАБУ тоді наклало арешт на кошти ще до того, як вони були переведені продавцю – підприємству "Девелопмент Еліт".

Однак пізніше суд неодноразово скасовував арешт на частину коштів за клопотанням адвокатів компанія-продавця та накладав знову.

13 лютого 2018 року НАБУ оголосили підозру Труханову й трьом посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

Труханова та його заступника Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляції на рішення про поруки, але суд відхилив їх.

Водночас, 26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майноодеського міського голови Геннадія Труханова.

Прокуратура просила також відсторонити Труханова та Вугельмана від посади, але суд Києва у задоволенні клопотання відмовив.