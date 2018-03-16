Головні новини дня – за 60 секунд

Обшуки в Новій пошті, кримські активи у нового омбудсмена, новий глава Об'єднаних сил і хуртовини на вихідних - новини, які обговорювали 16 березня.

Про обшуки. Представники Генеральної прокуратури проводять обшуки в офісах Нової Пошти в Києві, Полтаві та Харкові.

Про нового омбудсмена. Новопризначена Уповноважена з прав людини Людмила Денісова є однією з контролерів компанії, що після анексії Росією півострова була перереєстрована на російську податкову. Її доньки також значаться серед засновників ще п’яти кримських компаній.

Про Марину Порошенко. Дружина президента Марина Порошенко очолила Український культурний фонд, не маючи належного досвіду, а процедура її обрання викликає питання.

Про Об’єднані сили. Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем об'єднаних сил.

За словами глави держави тепер "уже і юридично АТО завершується". Формат антитерористичної операції буде змінений на операцію Об'єднаних сил.

Про Угорщину. Глава МЗС Павло Клімкін вважає, що Угорщина своїми останніми заявами, зокрема щодо місії ОБСЄ в Закарпатті, впритул наблизилася до червоної лінії.

Про вибори в РФ. МВС України повідомляє, що в неділю 18 березня 2018 року режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступ до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.

Про конфлікт Великої Британії та РФ. Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив у п'ятницю, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новічок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав порушенням дипломатичних правил звинувачення на адресу Путіна.

Про погоду. Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає власників автотранспорту про складні погодні умови найближчими днями і небезпеку, пов'язану з ними.

За прогнозом служби, внаслідок впливу двох активних циклонів 17-19 березня в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини, ожеледь, підвищення снігового покриву.

Про перемоги. Віталій Лук'яненко завоював шосту золоту нагороду для України на XII зимових Паралімпійських іграх в Пхьончхані, перемігши в біатлонних перегонах на 15 кілометрів серед спортсменів з порушенням зору. На рахунку збірної України вже 19 медалей – 6 золотих, 6 срібних і 7 бронзових.