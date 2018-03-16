Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 16 марта 2018, 20:06

Обыски в Новой почте, крымские активы у нового омбудсмена, новый глава Объединённых сил и метели на выходных – новости, которые обсуждали 16 марта.

Об обысках. Представители Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове.

О новом омбудсмене. Новоназначенная Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова является одной из контроллеров компании, после аннексии Россией полуострова была перерегистрирована на российскую налоговую. Ее дочери также значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний.

О Марине Порошенко. Супруга президента Украины Марина Порошенко возглавил Украинский культурный фонд, не имея должного опыта, а процедура ее избрания вызывает вопросы.

Об Объедененных силах. Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.

По словам главы государства теперь "уже и юридически АТО завершается". Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

О Венгрии. Глава МИД Павел Климкин считает, что Венгрия своими последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ в Закарпатье, вплотную приблизилась к красной линии.

О выборах в РФ. МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

О конфликте Великобритании и РФ. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество "Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента в Британии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нарушением дипломатических правил обвинения в адрес Путина.

О погоде. Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает владельцев автотранспорта о сложных погодных условиях в ближайшие дни и опасностях, связанных с ними. По прогнозу службы, в результате воздействия двух активных циклонов 17-19 марта в Украине ожидаются сильный снег, метели, гололед, повышение снежного покрова.

О победах. Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую награду для Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, победив в биатлонных гонках на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения. На счету сборной Украины уже 19 медалей – 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.

"Украинская правда" в Threads

Темы: обыскиПорошенкоРосcияВенгрияпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
обыски
Парики, кувалда, слитки золота и много икон − росСМИ показали фото якобы из дома Пригожина
Полиция проводит обыски в сети АЗС "Motto" – источник
Закрытое укрытие в Киеве: правоохранители пришли с обысками в КГГА
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: