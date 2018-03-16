Главные новости дня – за 60 секунд

Обыски в Новой почте, крымские активы у нового омбудсмена, новый глава Объединённых сил и метели на выходных – новости, которые обсуждали 16 марта.

Об обысках. Представители Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове.

О новом омбудсмене. Новоназначенная Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова является одной из контроллеров компании, после аннексии Россией полуострова была перерегистрирована на российскую налоговую. Ее дочери также значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний.

О Марине Порошенко. Супруга президента Украины Марина Порошенко возглавил Украинский культурный фонд, не имея должного опыта, а процедура ее избрания вызывает вопросы.

Об Объедененных силах. Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.

По словам главы государства теперь "уже и юридически АТО завершается". Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

О Венгрии. Глава МИД Павел Климкин считает, что Венгрия своими последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ в Закарпатье, вплотную приблизилась к красной линии.

О выборах в РФ. МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

О конфликте Великобритании и РФ. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество "Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента в Британии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нарушением дипломатических правил обвинения в адрес Путина.

О погоде. Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает владельцев автотранспорта о сложных погодных условиях в ближайшие дни и опасностях, связанных с ними. По прогнозу службы, в результате воздействия двух активных циклонов 17-19 марта в Украине ожидаются сильный снег, метели, гололед, повышение снежного покрова.

О победах. Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую награду для Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, победив в биатлонных гонках на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения. На счету сборной Украины уже 19 медалей – 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.