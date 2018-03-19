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БПП вимагає внести в Раду новий проект, який скасує "правки Лозового"

Понеділок, 19 березня 2018, 12:15

Глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що необхідно невідкладно зареєструвати і розглянути у Верховній Раді новий законопроект, який усуне недоліки в Кримінальному процесуальному кодексі.

Про це він сказав під час погоджувальної ради.

"Наша фракція вважає невідкладним завданням парламенту прийняти зміни до кримінального законодавства в комітетській редакції законопроекту №7547. Однак через те, що цей законопроект був відхилений, потрібно негайно внести новий проект закону і якнайшвидше ухвалити в залі", - сказав Герасимов.

Раніше повідомлялося, що 15 березня Верховна Рада відхилила законопроект зі змінами до кримінального судочинства, що скасовують дію "поправок Лозового".

Відповідний законопроект №7547 не набрав необхідних 226 голосів.

16 березня скандальні зміни до КПК набули чинності.

Також повідомлялося, що  окремі нардепи від фракції "БПП" та "Радикальної партії Ляшка" хотіли під себе переписати КПК.

За словами народного депутата Мустафи Найєма, під час обговорення компромісного варіанту змін до КПК, автори поправки і їх союзники із БПП готові були погодитися на будь-які поступки, крім двох статей і трьох розділів спеціальної частини кримінального кодексу.

Зокрема, вони просили зробити виключення до статтей, що стосуються шахрайства, контрабанди, розкрадання держмайна, фальсифікації, підробки грошей, перевищення службових повноважень, рейдерства, доведення до банкрутства, відмивання грошей, ухилення від сплати податків і т.п

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя заявив, що виправлений Кримінально-процесуальний кодекс, який набирає чинності 15 березня, створює кризову ситуацію в правоохоронній системі України.

За його словами, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів:

- вводять можливість оскарження підозри;

- роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз;

- різко обмежують терміни проваджень.

14 березня профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення, що зможе обмежити дію виправленого Кримінально-процесуального кодексу, який набирає чинності 15 березня.

13 березня Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту 7547, що може відмінити скандальні поправки нардепа Андрія Лозового в КПК.

Поправки Лозового зменшують строки слідства з років до місяців, що, на думку їх противників, дозволить уникнути покарання корупціонерам і колишнім членам Партії регіонів. Адже значно збільшиться кількість відмов у початку розслідування, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати злочини так швидко.

Крім того, в новому КПК є інші зміни, які по всій країні завалять суди клопотаннями з боку слідчих органів, змушених звертатися за додатковими дозволами для проведення експертиз. А це в свою чергу значно ускладнить роботу слідчих, принесе колосальний матеріальний збиток і позбавить маневреності оперативників і слідчих.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

Читайте також: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоці", Аваков атакує Порошенка

Яна Міланова, УП
Теми: БППзаконодавствоВерховна Рада
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