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БПП требует внести в Раду новый проект, который отменит "правки Лозового"

Понедельник, 19 марта 2018, 12:15

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что необходимо безотлагательно зарегистрировать и рассмотреть в Верховной Раде новый законопроект, который устранит недостатки в Уголовном процессуальном кодексе.

Об этом он сказал во время согласительного совета.

"Наша фракция считает безотлагательной задачей парламента принять изменения в уголовное законодательство в комитетской редакции законопроекта №7547. Однако из-за того, чтоб этот законопроект был отклонен, нужно немедленно внести новый проект закона и как можно скорее принять в зале", - сказал Герасимов.

Ранее сообщалось, что 15 марта Верховная Рада отклонила законопроект с изменениями к уголовному судопроизводству, отменяющие действие "поправок Лозового".

Соответствующий законопроект №7547 не набрал необходимых 226 голосов.

16 марта скандальные изменения в УПК вступили в силу.

Также сообщалось, что отдельные нардепы от фракции "БПП" и "Радикальной партии Ляшко" хотели под себя переписать УПК.

По словам народного депутата Мустафы Найема, при обсуждении компромиссного варианта изменений в УПК, авторы поправки и их союзники с БПП готовы были согласиться на любые уступки, кроме двух статей и трех разделов специальной части уголовного кодекса.

В частности, они просили сделать исключение в статьи, касающиеся мошенничества, контрабанды, хищения госимущества, фальсификации, подделки денег, превышение служебных полномочий, рейдерства, доведение до банкротства, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и т.п.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия заявил, что исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступает в силу 15 марта, создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины.

По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:

- вводят возможность обжалования подозрения;

- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;

- резко ограничивают сроки производств.

14 марта профильный комитет Верховной Рады принял решение, которое сможет ограничить действие исправленного Уголовно-процессуального кодекса. Он вступает в силу 15 марта.

Поправки Лозового уменьшают сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. А это в свою очередь значительно осложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный ущерб и избавит маневренности оперативников и следователей.

3 октября 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

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Яна Миланова, УП
Темы: БППзаконодательствоВерховная Рада
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