Парубій розповів, коли Рада розгляне подання на Савченко

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що винесе на порядок денний питання щодо зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, як тільки буде відповідне рішення регламентного комітету.

Про це він сказав під час брифінгу у понеділок, 19 березня.

"Щодо Надії Савченко, то процедура є такою - нардеп має можливість і шанс 5-денний термін дати роз'яснення щодо озвучених генпрокурором звинувачень", - сказав Парубій.

"У середу минає цей термін. Комітет має можливість у термін до 20 днів ухвалити рішення щодо задоволення або незадоволення відповідного подання", - додав він.

Голова ВР зазначив, що як тільки буде відповідне рішення комітету, він невідкладно внесе питання скасування депутатської недоторканності з Савченко до порядку денного.

Як відомо, раніше депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

У ніч на 15 березня Савченко повернулася до України з депутатської поїздки до Європи й таки з'явилася до СБУ.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

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