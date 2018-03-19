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Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит представление на Савченко

Понедельник, 19 марта 2018, 12:38

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что вынесет на повестку дня вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, как только будет соответствующее решение регламентного комитета.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, 19 марта.

"Относительно Надежды Савченко, то процедура такова - нардеп имеет возможность и шанс в 5-дневный срок дать разъяснения по озвученным генпрокурором обвинениях", - сказал Парубий.

"В среду проходит этот срок. Комитет имеет возможность в срок до 20 дней принять решение об удовлетворении или неудовлетворении соответствующего представления", - добавил он.

Глава ВР отметил, что как только будет соответствующее решение комитета, он безотлагательно внесет вопрос снятия депутатской неприкосновенности с Савченко в повестку дня.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

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Яна Миланова, УП
Темы: Верховная РадаПарубийСавченко НадеждаЛуценконеприкосновенность
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