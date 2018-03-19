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Кононенко: Не два і не три нардепи ходять у Раду зі зброєю

Понеділок, 19 березня 2018, 15:50
Кононенко: Не два і не три нардепи ходять у Раду зі зброєю

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявляє, що деякі народні депутати ходять у парламент зі зброєю.

Про це він сказав у коментарі "112.Україна".

Кононенко не відповів на питання, чи має він зброю, але сказав, що проти зброї у ВР.

"Дійсно, на жаль, не один, не два і не три депутати ходять в парламент зі зброєю", - сказав нардеп.

Він додав, що вважає це не правильним, бо зброя у парламенті становить небезпеку нардепам, особливо у гострих дискусіях. 

"Це неправильно, і це не має бути, бо парламент це майданчик для дискусій, і майданчик,  де інколи емоції переважують. При такій емоційній ситуації, коли є люди зі зброєю, –  це небезпечно", - сказав Кононенко.

Він зазначив, що він і "БПП" виступають за посилення заходів безпеки у Верховній Раді.

"Ми за те, щоб були рамки, і категорично проти, щоб у залі ВР у будь-якому вигляді була зброя", - підсумував Кононенко.

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе". За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

На цей же день Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Савченко заявила, що перебуває в Європі до 16 березня.

Але після заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що він буде змушений внести подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко, якщо вона не прийде на допит 15 березня, у ніч на 15 березня Савченко повернулася до України і таки з'явилася до СБУ.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

15 березня Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після допиту Савченко закликала українців до військового перевороту, прийшла у Раду, звідки її нардепи вивели нібито через загрозу з її боку.

Читайте також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях" 

Від героя до "терористки №1". Як Савченко дійшла з полону ФСБ на допит в СБ

Ірина Балачук, УП
Теми: КононенкоВерховна Рада
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