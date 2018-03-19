Кононенко: не два и не три нардепа ходят в Раду с оружием

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявляет, что некоторые народные депутаты ходят в парламент с оружием.

Об этом он сказал в комментарии "112.Украина".

Кононенко не ответил на вопрос, имеет ли он оружие, но сказал, что против оружия в ВР.

"Действительно, к сожалению, не один, не два и не три депутата ходят в парламент с оружием", - сказал нардеп.

Он добавил, что считает это неправильным, потому что оружие в парламенте представляет опасность нардепам, особенно в острых дискуссиях.

"Это неправильно, и это не должно быть, потому что парламент это площадка для дискуссий, и площадка, где иногда эмоции перевешивают. При такой эмоциональной ситуаций, когда есть люди с оружием, – это опасно", - сказал Кононенко.

Он отметил, что он и "БПП" выступают за усиление мер безопасности в Верховной Раде.

"Мы за то, чтобы были рамки, и категорически против, чтобы в зале ВР в любом виде было оружие", - подытожил Кононенко.

Как известно, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет". По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

На этот же день Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Савченко заявила, что пребывает в Европе до 16 марта.

Но после заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что он будет вынужден внести представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, если она не придет на допрос 15 марта, в ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину и все-таки явилась в СБУ.

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

15 марта Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту, пришла в Верховную Раду, откуда ее вывели нардепы якобы из-за угрозы с ее стороны.

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