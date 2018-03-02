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США звинуватили РФ у втручанні в енергетичний ринок

П'ятниця, 2 березня 2018, 02:35

Комітет Палати представників Конгресу США з науки, космосу і технологій опублікував доповідь, в якій структури РФ звинувачуються у спробах прихованої маніпуляції енергетичним ринком США через соцмережі.

Прес-реліз, у якому йдеться про публікацію документу, розміщено на сайті комітету.

"Ця доповідь показує, що російські агенти створювали і розповсюджували пропагандистські матеріали в американських соцмережах в очевидній спробі вплинути на енергетичний ринок США. РФ виграє від розпалювання розбіжностей з приводу виробництва енергії в США", - заявив голова комітету, республіканець Ламар Сміт.

"Експорт енергоресурсів США в європейські країни зростає, а це означає, що у них буде менше підстав покладатися на РФ у своїх енергетичних потребах. Це, в свою чергу, зменшить вплив Росії на Європу на шкоду РФ і до вигоди Європи. Саме тому російські агенти намагалися маніпулювати думкою американців про трубопроводи, паливо і зміну клімату ", - пояснив він.

Повідомляється, що у 2015-2017 роках у Twitter, Facebook та Instagram було розміщено 9 097 російських повідомлень чи твітів, які стосувалися енергетичної політики США.

У вересні 2017 року Сміт відправив листи в Twitter і Facebook, щоб продовжити вивчення російських спроб впливу на енергетичні ринки США через соціальні мережі.

"У листах наводилися додаткові докази того, що російські агенти займалися антиамериканською енергетичною діяльністю на різних платформах, таких як Facebook, Instagram і Twitter", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомлялось, в кінці січня 2018 року Twitter виявив близько 470 тисяч російськомовних ботів, які репостили повідомлення Дональда Трампа в період виборчої кампанії президента США в 2016 році.

В ході виборчої кампанії в США в 2016 році російські "тролі" створили 129 подій в соціальній мережі Facebook, що стосуються виборів.

Facebook повідомляв, що близько 126 мільйонів американців могли бачити промотований Росією політичний контент в соцмережі протягом двох років, і що 16 мільйонів, ймовірно, наражались на російську пропаганду в Instagram.

Олексій Павлиш, УП

Теми: СШАРосіясоцмережіенергетика
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