Савченко попросила отдать Рубана на поруки

Народный депутат Надежда Савченко просит отдать на поруки руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемого в совершении ряда преступлений против государства и его граждан.

Об этом на заседании Апелляционного суда Киева 20 марта заявил защитник Рубана Виталий Погосян.

"Ко мне обратилась народный депутат Савченко Надежда, которая предоставила ходатайство о желании взять Рубана Владимира на личное поручительство", - сказал он.

Погосян предоставил суду письменное ходатайство Савченко и просил предоставить ей слово.

В свою очередь прокуроры возражают против взятия Надеждой Савченко Рубана на поруки.

Они аргументируют это тем, что, по данным следствия, Савченко "непосредственно причастна к совершению преступлений, в которых подозревается Рубан".

Прокуроры также добавили, что в ВР находится представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

15 марта Рубану сообщили о новом подозрении по нескольким статьям. В частности, о подготовке к свержению государственной власти, о подготовке теракта, о содействии террористической организации ДНР, о незаконном обращении с оружием и др.

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