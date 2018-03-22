Савченко рассказала, зачем рисовала план Рады

Нардеп Надежда Савченко признала, что закупала оружие и контактировала с оккупантами, аргументируя это тем, что "хотела любой ценой остановить войну".

Об этом она сказала во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривалось представление генпрокурора Юрия Луценко о привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и ареста.

По ее словам, она делала все возможное, чтобы остановить войну, в том числе, шла на контакт с врагом.

"Понимая, какое кино будут показывать, мы придумали для вас сюрреализм, рисовали картины, которые невозможно было выполнить. Почему вы не сказали, что минометы должны были завозить в мусоровозах. Почему вы не знаете и не понимаете, что не пристрилявшись, никуда не попадешь? ", - спросила нардеп Луценко.

Она добавила, что рассказывая, что должно было погибнуть много людей, власть пытается запугать население, а она хотела запугать власть.

Савченко отметила, что прекрасно понимала, что за ней следят и поэтому делала политическую провокацию, а офицеры ВСУ понимали это и подыгрывали ей.

"Мы сидели в кабинете одного офицера. Я даже не забирала то бумажку, на которой рисовала, как выглядит Верховная Рада, как можно забрасывать ее гранатами. Рисовала это и каждый офицер тогда уже знал, что нет, и предлагал свои варианты", - сказала политик.

"Например, почему бы не приехать к Турчинову на день рождения, где вы все будете. Мы шутили по этому поводу, смеялись над вами. Потому что каждый офицер на фронте хочет такой модели, но никто не выносит это вслух. Потому что нет более безумных параноиков, чем в Верховной Раде", - добавила она.

По ее словам, с такой же целью, она снимала видео в здании парламента и это есть в материалах дела, чтобы якобы показать, где у Рады есть уязвимые места, где можно нанести удар.

"Но это глупость, ведь Рада имеет такую ​​прошивку, что гранатами там ничего не сделаешь. Чтобы ее взорвать, я не знаю, сколько надо туда вносить тротила", - рассказала она.

"Верховную Раду хорошо видно из окон гостиницы "Киев" и я могла взять себе там комнату и купол был бы постоянно под прицелом, я бы пристрилялась за это время. Но я этого не сделала. Вы судите меня за мои слова. Об этом мечтает каждый украинец, но за мечты не судят ", - отметила нардеп.

Она отметила, что спецагенты службы безопасности длительное время пытались ее поймать, вычислить, где она бывает и с кем общается, но не получалось, потому что она маскировалась - носила парики, переодевалась, ездила в военном автомобиле под видом военного.

"Но почему я отдала вам тот телефон? Почему я его в конце-концов взяла его, хотя могла ходить без него? Сколько раз я туда ездила (на оккупированные территории - ред), вы никогда знать не будете", - сказала нардеп.

"Когда меня взяли в плен в России, меня можно было отследить и защитить только потому, что трафик бился. Я понимала, что вам надо эти факты приписать, поэтому взяла телефон и вы теперь просчитаете, где я была, по маякам, которые бьются. Ну хотя бы примерно ", - добавила Савченко, отметив, что так помогла спецагентам.

Политик снова напомнила, что знала, что ее пишут и поэтому решила "разыгрывать этот бред до конца".

"Вербовать меня не стоит, потому пытались не раз ... .Я прекрасно знала, что меня пишут и решила, что если уж так, что у нас каждого волонтера, каждого героя готовы обвинять в работе на Кремль, то почему бы не довести этот бред до конца", - сказала она.

"Когда вы говорите, что офицеры пришли к вам, то сначала они пришли ко мне. Я прекрасно знала, что все пишется ", - добавила Савченко.

По ее словам, генпрокурор "торгует уголовными делами" и для него это бизнес.

"Мне было противно смотреть, когда вы рассказывали о Курченко и Саакашвили, об идентичности голоса на пленках, а потом это опровергли. Если бы я тоже с вами заключила такую же сделку, то и меня бы на пленках заблюреилы? ", - обратилась она к Луценко.

По ее словам, она вывозила оружие с оккупированных территорий, чтобы оно не выстрелила по украинским военным и потому, что увидела, что на оккупированных территориях есть союзники и единомышленники.

Савченко заявила, что агенты, которые ее писали предлагали ей 2,5 миллиона на закупку оружия и, понимая, что ее пишут, она подыгрывала.

"Что касается денег... Конечно я видела тех, кто меня ведет ... Не я называла сумму, а они предложили 2,5 миллиона... Я сказала этим объектам, что буду искать деньги... Спросила, с какой стороны готовы принять деньги, с европейской или с российской? Сказали, что и с той, и с той... ", - рассказала нардеп.

Савченко отметила, что несмотря на все, она не ведется "на деньги, на власть, на страх"

"Я никого не бросаю, не сдаю своих и не отрекаюсь даже от тех, кто втыкал мне нож в спину", - добавила она.

При этом присутствующие на комитете депутаты спросили ее, если она не бросает никого, то почему планировала убить тех, кто отстаивал ее и пытался освободить из российского плена.

Савченко ответила, что политиков это не касается.

Как известно, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

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