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Савченко обізвала Луценка слабаком

П'ятниця, 23 березня 2018, 17:05

Народний депутат Надія Савченко обізвала генерального прокурора Юрія Луценка "слабаком" через те, що він голодував "лише 30 днів".

Це вона заявила в перерві судового засідання, передає кореспондент "Української правди".

"Я уже вам сказала, що буду голодувати, якщо залишусь в тюрмі", – заявила вона.

"В тюрмі їсти немає сенсу. Луценко казав, що він скинув 20 кілограм, поголодувавши 30 днів. Слабак", – сказав Савченко.

Наразі суддя взявся читати рішення щодо обрання Савченко запобіжного заходу.

Як відомо, статті, які інкримінують затриманій народній депутатці, не передбачають можливості внесення застави.

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22 березня генеральний прокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко 

Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Роман Романюк, УП
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