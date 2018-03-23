Савченко обозвала Луценко слабаком

Народный депутат Надежда Савченко обозвала генерального прокурора Юрия Луценко "слабаком" из-за того, что он голодал "только 30 дней".



Этом она заявила в перерыве судебного заседания, передает корреспондент "Украинской правды".



"Я уже вам сказала, что буду голодать, если останусь в тюрьме", - заявила она.



"В тюрьме есть нет смысла. Луценко говорил, что он сбросил 20 килограмм, поголодав 30 дней. Слабак", - сказала Савченко.

Сейчас судья взялся читать решение об избрании Савченко меры пресечения.

Как известно, статьи, инкриминируемые задержанной народному депутату, не предусматривают возможности внесения залога.

Нардепу грозит до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества

22 марта Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.



Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

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