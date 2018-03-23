Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко обозвала Луценко слабаком

Пятница, 23 марта 2018, 17:05

Народный депутат Надежда Савченко обозвала генерального прокурора Юрия Луценко "слабаком" из-за того, что он голодал "только 30 дней".

Этом она заявила в перерыве судебного заседания, передает корреспондент "Украинской правды".

уже вам сказала, что буду голодать, если останусь в тюрьме", - заявила она.

"В тюрьме есть нет смысла. Луценко говорил, что он сбросил 20 килограмм, поголодав 30 дней. Слабак", - сказала Савченко.

Сейчас судья взялся читать решение об избрании Савченко меры пресечения.

Как известно, статьи, инкриминируемые задержанной народному депутату, не предусматривают возможности внесения залога.

Нардепу грозит до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества

22 марта Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко 

Реакция соцсетей на решение по Савченко

Роман Романюк, УП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: