Генеральний прокурор фактично буде керувати Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в разі звільнення керівника САП.

Про це заявив журналістам керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Згідно з нормами закону, мій дуалізм посади фактично не дозволяє здійснювати повноваження заступника генерального прокурора, який фактично призначає прокурорів у кожному провадженні, погоджує всі негласні слідчі розшукові дії", – зазначив керівник САП.

"Враховуючи, що відповідно до закону, формально я безпосередньо підпорядкований тільки генеральному прокурору, то з можливим відстороненням чи звільненням (мене) фактично керувати САП за законом має право лише генеральний прокурор", – заявив він

"Якщо він керує, коли немає керівника САП, заступника повноцінного – то його втручання є законним", – додав Холодницький.

"Я відставки, звільнення не боюсь. Я переживаю, що буде далі з антикорупційною боротьбою", – запевнив він.

Холодницький планує працювати далі:

"Заява (про звільнення) була написана ще 2 грудня 2015 року. Я її в сейфі тримаю. Я дочекаюся рішення дисциплінарної кваліфікаційної комісії прокурорів – і тоді будемо приймати якесь рішення".

"Поки що я працюю і виконую свої обов’язки", – зазначив керівник САП.

Холодницький вважає, що записи його розмов ще оприлюднять, – і виступає за те, щоб це були розмови цілком, а не вирвані з контексту фрази.

Він підозрює в нинішній ситуації узгоджені дії Генпрокуратури та Антикорупційного бюро:

"Інтерв'ю (Артема Ситника) стало сюрпризом, бо воно з'явилося за 15 хвили після появи інформації, що пішло на КДКП (прохання генпрокурора звільнити Холодницького)… Тобто видно, що воно готувалося заздалегідь".

При цьому Холодницький заявив, що йому також пропонували працювати проти НАБУ – але він не погодився, на відміну від відомства Ситника.

Він також заявив: "САП – це не лише Холодницький, НАБУ – це не лише Ситник".

"Далі буде", – підсумував Холодницький.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарних проступків.

Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує Холодницький.