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Холодницкий: С моим увольнением управлять САП фактически будет Луценко

Пятница, 30 марта 2018, 16:59
Холодницкий: С моим увольнением управлять САП фактически будет Луценко

Генеральный прокурор фактически будет управлять Специализированной антикоррупционной прокуратурой в случае увольнения руководителя САП.

Об этом заявил журналистам руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Согласно нормам закона, мой дуализм должности фактически не позволяет осуществлять полномочия заместителя генерального прокурора, который фактически назначает прокуроров в каждом производстве, согласовывает все негласные следственные розыскные действия", – отметил руководитель САП.

"Учитывая, что, согласно закону, формально я непосредственно подчинен только генеральному прокурору, то с возможным отстранением или увольнением (меня) фактически управлять САП по закону имеет право только генеральный прокурор", – заявил он.

"Если он руководит, когда нет руководителя САП, заместителя полноценного – это его вмешательство законно", – добавил Холодницкий.

"Я отставки, увольнения не боюсь. Я переживаю, что будет дальше с антикоррупционной борьбой", – заверил он.

Холодницкий планирует работать дальше:

"Заявление (об увольнении) было написано еще 2 декабря 2015 года. Я ее в сейфе держу. Я дождусь решения дисциплинарной квалификационной комиссии прокуроров – и тогда будем принимать какое-то решение".

"Пока я работаю и выполняю свои обязанности", – отметил руководитель САП.

Холодницкий считает, что записи его разговоров еще обнародуют, – и выступает за то, чтобы это были разговоры целиком, а не вырванные из контекста фразы.

Он подозревает в нынешней ситуации согласованные действия Генпрокуратуры и Антикоррупционного бюро:

"Интервью (Артема Сытника) стало сюрпризом, потому что оно появилось через 15 минут после появления информации, что пошло на КДКП (просьба генпрокурора уволить Холодницкого) ... То есть видно, что оно готовилось заранее".

При этом Холодницкий заявил, что ему также предлагали работать против НАБУ – а но он не согласился, в отличие от ведомства Сытника.

Он также заявил: "САП – это не только Холодницкий, НАБУ – это не только Сытник".

"Продолжение следует" ,– подытожил Холодницкий.

Как известно, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

У Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров есть 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарных проступков.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел ГПУ Владимир Гуцуляк заявил, что ведомство уже полгода расследует уголовное дело, в котором фигурирует Холодницкий.

Сытник заявил, что Холодницкого подозревают в "сливе" информации фигурантам дел – в том числе, о хищениях в мэрии Одессы. Глава САП опроверг это и напомнил, что под подозрением Труханову стоит его подпись.

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Алена Рощенко, УП

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Темы: ХолодницкийЛуценкоАнтикоррупционная прокуратураГенпрокуратура
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