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Суд продовжив арешт фігуранту "справи 2 травня"

Неділя, 4 березня 2018, 18:08
Суд продовжив арешт фігуранту справи 2 травня

Центральний райсуд м.Миколаєва задовольнив клопотання прокурора та продовжив обвинуваченому у "справі 2 травня" Сергію Долженкову термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 12 квітня. 

Як повідомили у прес-службі райсуду, відповідне рішення було ухвалено 3 березня під час підготовчого судового засідання. 

За повідомленням суду, мешканець Одеси обвинувачується у кримінальних правопорушеннях за ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 КК України.

"Суд вирішив питання підсудності даного кримінального провадження та призначив його до судового розгляду по суті на 10:00 12 квітня", - зазначено у повідомленні суду. 

Як відомо, 27 лютого розгляд апеляції на вирок суду, яким було виправдано 20 фігурантів масових заворушень в Одесі, перенесли на квітень через погодні умови

Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок суду стосовно 19 обвинувачених.

Під час зачитування виправдального вироку громадянина РФ Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова знову затримали співробітники СБУ, оголосивши про нову підозру.

Тепер їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Обвинувальні акти щодо них вже передані до суду.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Українська правда

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Теми: справа 2 травняОдесасуд
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