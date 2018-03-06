ДТП у Харкові: постраждалі хочуть віддати Зайцевій її грошову допомогу

У Київському райсуді Харкова на засіданні у справі про ДТП, у якій загинули 6 осіб, допитали свідка та постраждалих.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Суд допитав: постраждалу Оксану Євтеєву (Берченко), яка в аварії втратила чоловіка і сестру Діану; її батька; постраждалу Світлану Винниченко – мати загиблого у ДТП Олександра Євтеєва, чоловіка Оксани Євтеєвої; батька загиблої Олени Умаєвої Миколу Пономаренка; Юрія Фабріса - брата і дядька загиблих у ДТП.

Постраждала Оксана Євтеєва розповіла, що гроші від сім'ї Зайцевої надходили на банківський рахунок.

"Ми хотіли їх повернути, неодноразово зверталися в банк, бо це була не допомога, а незрозуміло що: тихо поклали на рахунок і потім віднесли чеки в прокуратуру, щоб вибити собі якісь пом'якшувальні обставини. А я пролежала півтора місяця в ліжку ... ", - сказала вона.

Батько Оксани розповів, що на їхнє ім'я надійшли два перекази по 50 тисяч від Тетяни Іванової - матері Зайцевої.

"Нам не гроші були потрібні, що мені робити з цими грошима? А якби сказали, що сюди їдуть кращі лікарі: Ізраїль, Європа ... Може, вона була б жива. Ми сиділи біля її ліжка, тримали за руку і просили: не йди ... " – говорив він.

Водночас мати загиблого Олександра Євтеєва зазначила, що ніхто з обвинувачених не звертався до неї з вибаченнями. За її словами, вона не відчула підтримки з боку обвинувачених.

Крім того, у суді дала свідчення свідок ДТП Марина Ковальова. Вона - пасажирка автомобіля Зайцевої.

За її твердженнями, в момент ДТП Зайцева їхала зі швидкістю 75 кілометрів на годину на мерехтливий зелений сигнал світлофора. Потім почав їхати автомобіль Дронова.

Ковальова стверджує, що Зайцева сигналила Дронову, але він не реагував.

"В результаті автомобіль Дронова в'їхав в передні двері автомобіля Lexus, машина перекинулася і вилетіла на тротуар. Далі свідок нічого не пам'ятає, знає, що їх дістали з машини і відправили на медекспертизу", - зазначає видання.

Потерпіла додала, що мати Зайцевої надавала їй допомогу в лікуванні, а Дронов не допоміг.

Наразі адвокат Зайцевої Олена Цимбалістенко заявила, що не знає, чи буде її підзахисна давати показання.

"Я не знаю, як вчинить моя підзахисна, але закон - ст. 63 Конституції України - дає їм право відмовитися від дачі показань, тобто, не свідчити проти себе", - зазначила адвокат.

Наступне судове засідання призначили на 12 березня, 14.00.

Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.